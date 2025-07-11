颱風災損 產險賠付風險增

中度颱風丹娜絲侵襲台灣南部，強風豪雨造成多座太陽能電站受損，電站無法即時恢復運作的情況引起保險業高度關注。業者指出，部分電站使用非台灣製、來自第三地的太陽能模組，導致災後維修困難，主要因模組規格與本地市場不一致，無法立即更換或備援，進而拖長營業中斷期間，使保險公司面臨更高賠付風險。

產險業者表示，模組規格的不一致，不僅造成修復時間無法掌握，也衝擊產險業者在營業中斷險的核保與理賠策略。雖然產險業通常不會深入評估模組的技術性能或產地背景，但當受損模組來自海外、替換週期長、運輸不確定性高，產險公司便須評估其對營運中斷期間的影響，特別是對於有投保營業中斷險的業者，賠付風險顯著提高。

產險業界人士表示，災後損失估算中，財產損壞尚屬可量化部分，但營業中斷的損失往往最難掌握，尤其模組需重新向第三地訂製、運輸、安裝，整體修復時間可能長達數周甚至數月，這對保險公司構成重大風險考量。未來在承保太陽能專案時，模組產地將可能納入營業中斷險保評估的重要因子之一。

根據目前了解，此次風災對南部多地太陽能電站造成不同程度損害，初步災情通報仍在持續進行。由於太陽能案場分布廣泛，損失評估恐需一周以上才能明朗化，保險勘災作業則預估將持續一個月甚至更久。據氣象資料顯示，風災當晚最大陣風達17級，對電站鋼構與模組造成強烈衝擊，部分支架扭曲、太陽能板脫落，影響發電穩定性。

業者表示，在保險分類上，施工中的太陽能電站所投保者多屬工程險，而電站完工並投入營運後，則轉為電子設備保險與營業中斷險等。營業中斷險主要補償業者因設備損壞無法發電而造成的收入損失，但關鍵在於復原時程是否合理可預測，而第三地模組供應的不確定性正是保險業最為憂慮的變數。

面對日益頻繁的極端氣候災害，以及太陽能在全台供電比例中的快速成長，產險公司認為，政府與業者若能建立模組規格統一與MIT使用的政策機制，不僅有助提升備援效率，也有助保險業界在理賠與風險管理上更精準評估與應對。