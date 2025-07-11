沃旭900億聯貸案 25銀行挺

沃旭能源總裝置容量632 MW的大彰化西南離岸風場成功完成專案融資，約900億元的資金順利到位。該案獲得國內外25家金融機構踴躍支持，其中包括八大公股行庫，並由中信銀擔任該聯合授信案的本國財務顧問及聯貸案統籌主辦銀行，專案最終以逾900億元完成簽約，創下沃旭能源在台融資金額最高紀錄。

大彰化西南離岸風場聯合授信案共吸引25家金融機構踴躍參與，包括14家台資銀行與11家外資銀行，全體參貸銀行超額認購逾1.4倍，展現金融業協助政府推動再生能源與支持本融資案的決心。

此次參與融資的25家銀行，除了八大公股行庫和中信銀外，尚包括：澳洲澳盛銀行集團台北分行、法國東方匯理銀行台北分行、星展（台灣）商業銀行、滙豐（台灣）商業銀行、荷蘭安智銀行台北分行、瑞穗銀行、三菱日聯銀行、新加坡華僑銀行台北分行、渣打（台灣）商業銀行、三井住友銀行、法國興業銀行台北分行、玉山商業銀行、安泰銀行、凱基商業銀行、台新國際商業銀行、以及中國輸出入銀行。

本次進行專案融資為該離岸風場既有融資架構的一環，沃旭也正同步推動風場釋股計畫，預計於風場進入商轉後完成股權交易。

大彰化西南離岸風場位於彰化外海約50至60公里處，總裝置容量為632MW，包含營運中的大彰化西南第一階段離岸風場（294.8 MW），與正在建置中的大彰化西南第二階段離岸風場（337.1 MW），後者預計於2025年底前完工併網。

中信銀表示，公司致力於推動綠色金融與永續發展，長期支持沃旭能源於再生能源領域的投資項目與融資計畫，延續2021年在「大彰化東南風場」及2024年「大彰化西北風場」專案中的卓越表現，第三度獲沃旭委任擔任本國財顧與統籌主辦銀行，亦擔任避險銀行等多重角色，中信銀行將繼續攜手產業與政府推動能源轉型，實踐企業永續經營與社會責任，致力邁向2050淨零碳排。