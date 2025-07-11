沃旭900億聯貸案 25銀行挺

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導

沃旭能源總裝置容量632 MW的大彰化西南離岸風場成功完成專案融資，約900億元的資金順利到位。該案獲得國內外25家金融機構踴躍支持，其中包括八大公股行庫，並由中信銀擔任該聯合授信案的本國財務顧問及聯貸案統籌主辦銀行，專案最終以逾900億元完成簽約，創下沃旭能源在台融資金額最高紀錄。

大彰化西南離岸風場聯合授信案共吸引25家金融機構踴躍參與，包括14家台資銀行與11家外資銀行，全體參貸銀行超額認購逾1.4倍，展現金融業協助政府推動再生能源與支持本融資案的決心。

此次參與融資的25家銀行，除了八大公股行庫和中信銀外，尚包括：澳洲澳盛銀行集團台北分行、法國東方匯理銀行台北分行、星展（台灣）商業銀行、滙豐（台灣）商業銀行、荷蘭安智銀行台北分行、瑞穗銀行、三菱日聯銀行、新加坡華僑銀行台北分行、渣打（台灣）商業銀行、三井住友銀行、法國興業銀行台北分行、玉山商業銀行、安泰銀行、凱基商業銀行、台新國際商業銀行、以及中國輸出入銀行。

本次進行專案融資為該離岸風場既有融資架構的一環，沃旭也正同步推動風場釋股計畫，預計於風場進入商轉後完成股權交易。

大彰化西南離岸風場位於彰化外海約50至60公里處，總裝置容量為632MW，包含營運中的大彰化西南第一階段離岸風場（294.8 MW），與正在建置中的大彰化西南第二階段離岸風場（337.1 MW），後者預計於2025年底前完工併網。

中信銀表示，公司致力於推動綠色金融與永續發展，長期支持沃旭能源於再生能源領域的投資項目與融資計畫，延續2021年在「大彰化東南風場」及2024年「大彰化西北風場」專案中的卓越表現，第三度獲沃旭委任擔任本國財顧與統籌主辦銀行，亦擔任避險銀行等多重角色，中信銀行將繼續攜手產業與政府推動能源轉型，實踐企業永續經營與社會責任，致力邁向2050淨零碳排。

澳盛銀行 中信銀行

延伸閱讀

丹娜絲重創中南部 卓揆指示成立救助專案從優從寬認定

丹娜絲重創中南部 卓揆指示成立救助專案從優從寬認定

風場發電效率逾9成⋯颱風反成綠電利多？他點名大亞、中興電

全台離岸風機「扛住」丹娜絲強風 昨風力發電瞬時最大值達229萬瓩

相關新聞

國銀對美曝險逼近4兆元 授信年增14%最大

美國總統川普上任後，引發美元資產危機，市場關注台灣金融業對美曝險狀況。據金管會昨（10）日公布截至5月底統計，國銀對美曝...

一銀攜青松 辦員工持股信託

為提升員工福利，協助同仁長期儲蓄累積財富並促進企業留住優秀人才，提高向心力，青松健康公司昨（10）日與第一銀行共同簽署員...

颱風災損 產險賠付風險增

中度颱風丹娜絲侵襲台灣南部，強風豪雨造成多座太陽能電站受損，電站無法即時恢復運作的情況引起保險業高度關注。業者指出，部分...

承作綠能保險 產險三強承壓

中度颱風丹娜絲日前侵襲台灣，太陽能電站亦不敵強風吹襲，傳出多起設備掀落、鋼構支架變形，甚至整座電站停擺的案例，初步估計損...

泰山訴請返還投資款36億元…街口金科遭查封未果

泰山公司主張過去投資街口支付母公司街口金科無效，訴請返還投資款36億元經一審判決勝訴，法院昨（10）日下午前往街口金科總...

沃旭900億聯貸案 25銀行挺

沃旭能源總裝置容量632 MW的大彰化西南離岸風場成功完成專案融資，約900億元的資金順利到位。該案獲得國內外25家金融...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。