一銀攜青松 辦員工持股信託

為提升員工福利，協助同仁長期儲蓄累積財富並促進企業留住優秀人才，提高向心力，青松健康公司（6931）昨（10）日與第一銀行共同簽署員工持股信託契約，為國內第一家為旗下護理人員加入員工持股信託的企業，依據員工每月提存自提金，公司相對提撥獎勵金，透過信託機制鼓勵員工以購買公司股票的方式儲蓄，激勵同仁與公司共創良好績效。

青松健康在今年成為第一家掛牌上市的長照業者，為長照產業與資本市場連結搭起首座橋梁，寫下照顧產業新里程碑；除透過各種方式育才留才，並實施員工認股，IPO前就有逾200位幹部和員工為公司股東，上市增資時又提撥15％給員工認股。

青松健康1996年起致力於長期照顧已有將近30年經驗，秉持著「尊重、快樂、當責」核心價值，持續整合健康醫療照顧資源，與醫療資源整合實踐在地安老，成為高齡長照的龍頭品牌，且持續開拓其他跨領域合作，整合布建大健康產業鏈，服務據點遍布全台各地。

旗下子公司青松長照於2020年2月設立，是目前台灣設立法人住宿式機構速度最快、家數最多、床位數也最多的全國性長照法人，在2017年6月長服法施行之前，青松健康就以企業化管理模式進行分工，並致力於系統化增加行政效率，是少數擁有資訊團隊的長照業者。目前旗下有七家住宿式機構，39家社區式、居家式長照機構，員工超過1,100人，每日服務約3,000位長者。

第一銀行已連續四屆獲多元信託創新獎「員工福利信託創新獎-優質獎」肯定，協助客戶打造幸福企業、營造友善職場環境。第一銀行藉由專業的服務團隊及完善的查詢系統，並透過內部人才培育、教育推廣、異業結盟與系統不斷精進提升，竭誠用心提供更全面的信託服務，同時積極響應政府推動員工福利信託業務，以展現對ESG（環境、社會、公司治理）政策目標支持與實踐。