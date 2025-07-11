泰山訴請返還投資款36億元…街口金科遭查封未果

泰山公司（1218）主張過去投資街口支付母公司街口金科無效，訴請返還投資款36億元經一審判決勝訴，法院昨（10）日下午前往街口金科總部執行查封未果。對此，街口金科表示，法院二審開庭在即，持續配合民事訴訟程序。街口支付強調與母公司完全獨立營運，用戶權益絲毫不損，款項受100%信託保障。

泰山前年爆發經營權之爭仍持續分擾，現任經營者主張，前經營團隊決議以36億元取得街口金融科技40.39%股權違法而無效，狀告法院要求街口金科返還投資款35.958億元，並加計年息5%。5月13日台北地方法院一審判決街口金科須全額返還35.958億元本金及5%年息，但街口仍可上訴。

泰山並向台北地院提繳11億餘元擔保金，聲請假執行街口金科銀行帳戶，因執行未果，轉而假執行街口金科的資產，並於昨日前往執行，而街口集團員工也居家辦公。台北地院則表示，司法事務官到場執行查封程序，依債權人聲請針對街口金科財產實施查封，但現場無法判定確實有屬於債務人的責任財產，且第三人街口支付當場異議，經債權人表示無意見後而未進行查封程序，後續將依債權人陳報動產所在地再執行。

至於擁逾650萬用戶的街口支付是否受影響，街口支付強調本身是一家獨立經營的子公司，且為受金管會監管之電子支付機構，擁有完整經營團隊、自主的公司治理架構。