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頂住台幣升值壓力 14家金控6月擺脫虧損賺進638億

中央社／ 台北10日電

14家金控獲利今天全數出爐，儘管新台幣升值趨勢不變，但央行強力穩匯，加上金管會端出因應措施，匯損不如5月慘重。14家上市金控6月合計稅後淨利為新台幣638.35億元，累計上半年賺進2192.25億元，但因金融市場波動加劇，年減35%。

新台幣近期強勁升值，金管會6月中宣布放寬保單責任準備金計提基礎等3大暫行措施，避免過度影響業者營運，目前共10家壽險業向金管會提出申請。不過，6月新台幣僅升值2.7分或0.09%，整體壽險業匯損壓力大減。

攤開14家金控盈虧表現，相較於5月有3家單月呈現虧損，6月全數獲利，但仍有超過半數金控今年上半年表現不如去年同期。

富邦金控甩開5月單月虧損陰霾，6月稅後淨利118.5億元，前6月稅後淨利513.4億元，每股稅後盈餘（EPS）則為3.49元、穩居金控之冠。以上半年表現來看，台北富邦銀行前6月獲利創歷史新高，富邦產險、富邦證券也寫下歷年次高紀錄。

因應新台幣升值的影響，富邦金選擇於6月適用「人身保險業責任準備金計提基礎調整」後釋出的保險責任準備金逾560億元，全數提存外匯價格變動準備金，動態調整避險部位，以管理匯率風險。

國泰金控6月稅後淨利71.0億元，累計上半年稅後淨利達457.5億元，EPS為2.88元。旗下子公司國泰人壽單月獲利表現持穩，國泰世華銀行累計前6月獲利續創同期新高。

中信金6月單月稅後盈餘衝上111.65億元，累計上半年賺358.41億元，EPS為1.78元。中信金單月獲利主要貢獻來自子公司台灣人壽，受惠台股股利進帳與國外基金處分利得，單月大賺57.69億元，終結連續2個月單月虧損，中信銀則因存放款與財管業務穩健，單月獲利48.21億元。

凱基金6月自結獲利36.13億元，擺脫5月單月虧損陰霾，上半年累計獲利54.74億元，EPS為0.29元。凱基金指出，6月資本市場延續反彈格局，成交量能放大，有益投資管理和部位評價表現。金控旗下包含壽險、銀行、證券以及直接投資等業務績效良好，對整體獲利提供支撐。

新光金因新光銀行及元富證券單月獲利表現亮麗，新光人壽單月也轉虧為盈，終於擺脫連月虧損陰霾，6月單月稅後淨利為16.7億元，但上半年仍吞下295.47億元的虧損。

4大公股金控受匯兌損失影響相對較小，兆豐金稅後賺48.25億元最多，華南金稅後淨利33.32億元，年增95%，成長幅度最為顯著。

兆豐金前6月稅後賺181.91億元、年減10.8％，EPS為1.23元，續居公股龍頭；第一金上半年稅後獲利139.46億元、年增1.58%；華南金前6月稅後賺116.82億元、年增4.16%；合庫金半年稅後獲利100.12億元、年減4.38%。

新台幣 國泰金控

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