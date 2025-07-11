國銀對美曝險逼近4兆元 授信年增14%最大

美國總統川普上任後，引發美元資產危機，市場關注台灣金融業對美曝險狀況。據金管會昨（10）日公布截至5月底統計，國銀對美曝險餘額達3.9兆餘元，即將叩關4兆元大關，又以授信年增14.6%最大。

券商期貨業5月底對美曝險904.6億元，年增43%，以券商財務性投資增加276億元最多，以自營部位增加海外債券為主；金管會未公布保險業對美曝險量，據市場估算，保險業對美曝險量最大，可能已逾9兆元水準。

總計銀行、券商期貨和保險業，金融三業對美曝險估已上衝13兆元高水位，美國與美元的一舉一動，都將影響台灣金融業財業務狀況。

面對美元資產和關稅戰動盪，銀行局主秘張嘉魁說，金管會已持續提醒業者需密切關注國際經濟情勢變動，滾動式調整曝險策略，並加強海外分支機構及子公司的風險控管，以強化整體監管機制。

長年來，國銀前海外曝險國，美國穩坐首位，占整體海外曝險量約14兆元的28%，換言之，美國任何風吹草動都將影響國銀放款與投資優劣。

到5月底止，國銀對美投資2兆5,658億元、授信6,971億元、拆存6,421億元，除投資年減1%外，拆存年增0.8%，授信年增14.6%。

2024年9月底澳洲超車大陸，躍居國銀第二大海外曝險國，12月底日本再踢走大陸位居老三，大陸一路退守跌到老四，香港則位居老五。

保險局副局長蔡火炎說，壽險業投資美國市場，都以長年期和投資等級債為主，近期台幣升值使保險業對美曝險額略減，因應近期資本市場波動，金管會已採暫行措施，如RBC（資本適足率）可採半年匯率均價、放寬責準金計算基礎等。

證期局主秘黃仲豪說，券商本就有海外風險控管機制，如券商持有海外有價證券，以券商淨值30%為限。

金管會表示，未來仍將持續關注國際經濟與地緣政治風險，適時調整監理與指導措施，確保金融機構穩健經營與資本適足性，也將視情況決定是否揭露更多其他國家曝險資訊。