聽新聞
0:00 / 0:00

國銀對美曝險逼近4兆元 授信年增14%最大

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
美國總統川普上任後，引發美元資產危機，市場關注台灣金融業對美曝險狀況。聯合報系資料照
美國總統川普上任後，引發美元資產危機，市場關注台灣金融業對美曝險狀況。聯合報系資料照

美國總統川普上任後，引發美元資產危機，市場關注台灣金融業對美曝險狀況。據金管會昨（10）日公布截至5月底統計，國銀對美曝險餘額達3.9兆餘元，即將叩關4兆元大關，又以授信年增14.6%最大。

券商期貨業5月底對美曝險904.6億元，年增43%，以券商財務性投資增加276億元最多，以自營部位增加海外債券為主；金管會未公布保險業對美曝險量，據市場估算，保險業對美曝險量最大，可能已逾9兆元水準。

總計銀行、券商期貨和保險業，金融三業對美曝險估已上衝13兆元高水位，美國與美元的一舉一動，都將影響台灣金融業財業務狀況。

面對美元資產和關稅戰動盪，銀行局主秘張嘉魁說，金管會已持續提醒業者需密切關注國際經濟情勢變動，滾動式調整曝險策略，並加強海外分支機構及子公司的風險控管，以強化整體監管機制。

長年來，國銀前海外曝險國，美國穩坐首位，占整體海外曝險量約14兆元的28%，換言之，美國任何風吹草動都將影響國銀放款與投資優劣。

到5月底止，國銀對美投資2兆5,658億元、授信6,971億元、拆存6,421億元，除投資年減1%外，拆存年增0.8%，授信年增14.6%。

2024年9月底澳洲超車大陸，躍居國銀第二大海外曝險國，12月底日本再踢走大陸位居老三，大陸一路退守跌到老四，香港則位居老五。

保險局副局長蔡火炎說，壽險業投資美國市場，都以長年期和投資等級債為主，近期台幣升值使保險業對美曝險額略減，因應近期資本市場波動，金管會已採暫行措施，如RBC（資本適足率）可採半年匯率均價、放寬責準金計算基礎等。

證期局主秘黃仲豪說，券商本就有海外風險控管機制，如券商持有海外有價證券，以券商淨值30%為限。

金管會表示，未來仍將持續關注國際經濟與地緣政治風險，適時調整監理與指導措施，確保金融機構穩健經營與資本適足性，也將視情況決定是否揭露更多其他國家曝險資訊。

金管會

延伸閱讀

金管會政策利多 10家壽險業申請釋出準備金

00918「超配」遭金管會糾正…輿論竟反轟管太多：老人不能領息錢給詐騙比較好？

壽險釋準備金 限一次入帳 五保險業都將申請

亞資中心 首波六國銀開業

相關新聞

國銀對美曝險逼近4兆元 授信年增14%最大

美國總統川普上任後，引發美元資產危機，市場關注台灣金融業對美曝險狀況。據金管會昨（10）日公布截至5月底統計，國銀對美曝...

一銀攜青松 辦員工持股信託

為提升員工福利，協助同仁長期儲蓄累積財富並促進企業留住優秀人才，提高向心力，青松健康公司昨（10）日與第一銀行共同簽署員...

颱風災損 產險賠付風險增

中度颱風丹娜絲侵襲台灣南部，強風豪雨造成多座太陽能電站受損，電站無法即時恢復運作的情況引起保險業高度關注。業者指出，部分...

承作綠能保險 產險三強承壓

中度颱風丹娜絲日前侵襲台灣，太陽能電站亦不敵強風吹襲，傳出多起設備掀落、鋼構支架變形，甚至整座電站停擺的案例，初步估計損...

泰山訴請返還投資款36億元…街口金科遭查封未果

泰山公司主張過去投資街口支付母公司街口金科無效，訴請返還投資款36億元經一審判決勝訴，法院昨（10）日下午前往街口金科總...

沃旭900億聯貸案 25銀行挺

沃旭能源總裝置容量632 MW的大彰化西南離岸風場成功完成專案融資，約900億元的資金順利到位。該案獲得國內外25家金融...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。