匯損壓力減與實現資本利得 6大壽險6月賺312億元

新台幣6月僅小升0.09%，壽險業匯損壓力大減，加上業者實現資本利得、股利進帳，6大壽險6月獲利新台幣312.09億元，甩開連續2個月的虧損陰霾，累計上半年獲利360.39億元，但跟去年同期相比，獲利仍大減78%。

新台幣兌美元今年4月、5月分別升值3.64%與6.98%，壽險業匯損壓力爆表，連帶拖累6大壽險4月與5月獲利。不過，中央銀行6月30日強力拉尾盤，當天罕見出現單日重貶7.22角的現象，把新台幣6月升幅幾乎全數抵銷，壽險業匯損壓力相對大減。

6大壽險5月獲利僅國泰人壽與南山人壽為正數，但在匯損壓力減低，業者積極實現資本利得下，6大壽險6月單月獲利全數轉正。其中，南山人壽、富邦人壽、國泰人壽與新光人壽皆有獲准適用金管會提出的責任準備金計提基礎調整措施。

南山人壽指出，受惠於穩定的經常性收益貢獻及6月適用金管會準備金暫行措施而認列相關影響數，6月獲利達112.8億元，累計上半年賺143.9億元。

富邦人壽6月稅後淨利87.4億元，上半年稅後淨利245.4億元。富壽指出，6月主要投資收益來源包括利息收入、國內股票股利收入、國內外股票及基金資本利得及基金配息收入。為增加外匯價格變動準備金以強化因應未來匯率波動，富壽也獲准適用責任準備金計提基礎調整措施，釋出的保險責任準備金561.27億元全數提存到外匯價格變動準備金，後續也將動態調整避險部位。

中信金子公司台灣人壽單月大賺57.69億元，終結連續2個月單月虧損，累計上半年稅後賺72.16億元。中信金說明，主要是6月匯損不大，加上台股股利進帳還有處分國外基金利得，帶動獲利，不過，目前尚未向金管會提出準備金計提基礎調整的申請，截至6月底外匯價格變動準備金餘額為34億元、月增3億元。

國泰人壽6月稅後淨利26.8億元，累計上半年為187.9億。國壽指出，6月主要獲利來自國內外股息收入及不動產半年度評價利益；避險成本方面，國壽獲准適用責任準備金計提基礎調整措施，增提外匯價格變動準備金508.48億元，加上替代避險發揮功效，截至6月底準備金餘額達564億元，有助於吸納未來匯率波動影響。

凱基人壽指出，6月新台幣僅微幅升值，加上6月股利收入進帳，凱基人壽6月稅後獲利24.61億元，帶動上半年轉虧為盈，年度累計稅後獲利10.71億元。

凱基人壽表示，6月沒向金管會提出申請責任準備金計提基礎調整，後續將持續觀察外匯市場變動情況，再進行評估。

新光人壽指出，6月底新台幣升值幅度趨緩，匯率波動影響幅度小，加上股息及投資利益進帳下，新壽6月獲利2.79億元，累計上半年虧損299.68億元。新壽已依規定向金管會申請釋出責任準備金，並將申請釋出的責任準備金611億元提存到外匯價格變動準備金。

根據金管會統計，10家壽險業者已向金管會提出準備金計提基礎調整的申請。