這幾家壽險都申請 金管會核准新增外價準備金上看2千億 新壽611億居冠

金管會今日指出，已有10十家壽險業者向金管會申請以金管會暫行措施對責任準備金進行調整所挪移出來的準備金額度來充實外價準備金，而根據各業者晚間公告，至少已有新光、國泰、富邦、元大、台新等金控旗下壽險公司，以及南山人壽向金管會申請把額度投入外價準備金，目前金管會已核准的金額，就已經上看2千億，其中以新光金控獲准金額最高，達611億元。

保險局副局長蔡火炎指出，目前已申請的有10家壽險公司，根據金管會規定必須在7月起15個工作天來申請，最後提出申請的期限將為7月21日。

根據晚間各大金控公告旗下壽險公司獲金管會核准充實外價準備金的金額，新光金為611億最高、富邦金為561.27億、國泰為508.48億，三家人壽的獲准金額居前三大，元大則為33億、台新為26億。而新光金因為外價準備金的挹注，6月單月稅後盈餘為2.79億，但上半年的累計稅後虧損仍有299.68億，因此，估計因為虧損而使新壽的RBC目前恐怕僅180%，仍未達200%的標準，也因此使得新壽恐怕得參加金管會所開放的9月補考機會。