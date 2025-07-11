台幣連五黑 央行拋匯阻貶

新台幣匯價連五貶，昨（10）日貶破29.2元，終場以29.24元作收，貶值9分，匯銀人士透露，台積電股利昨日發放，外資拿到現金後匯出，估匯出近10億美元，「老大（央行）」一改先前阻升，換了角度變「阻貶」，使全天市場成交量爆出20.85億美元。

新台幣昨日以29.18元開出，貶值3分，盤中震盪達1.04角，在央行進場阻貶下，以29.24元作收，為7月以來新低價。匯銀表示，央行換角度操作，形成「外資買匯匯出、央行拋匯阻貶」使全天市場成交量逾20億美元。累計新台幣連五貶，共貶值4.12角。

匯銀人士表示，之前固定拋匯的出口商，昨日下午盤看到新台幣貶幅擴大，又開始有些美元惜售的氣氛。近期外幣以人民幣、日圓、歐元、英鎊等最受寵。

匯銀指出，晶圓代工龍頭廠台積電去年第4季現金股利4.5元於昨日發放，總共發放金額達1,167億元，外資拿到股利後將資金匯出。新台幣昨天成為最弱亞幣，央行統計，新台幣貶值0.31%，在主要亞幣中獨憔悴，日圓升值0.39%居最強亞幣，韓元升值0.33%、星幣升值0.16%，人民幣升值0.07%；至於歐元也升值0.22%。

不過，雖然新台幣匯率連日走貶，但今年以來仍然是最強亞幣，今年以來美元指數上漲10.02%，主要亞幣全面上揚，台幣升值12.46%，比歐元12.45%還強，其他亞幣中，韓元升6.96%、星元升6.06%、人民幣則升1.61%。