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連3降！5月刷卡金額3717億元 金管會：報稅遞延入帳6月有望回升

中央社／ 台北10日電
金管會今天公布，全台32家信用卡發卡機構5月刷卡額約新台幣3717億元，月減約15.5億元，連續3個月下滑。示意圖／AI生成
金管會今天公布，全台32家信用卡發卡機構5月刷卡額約新台幣3717億元，月減約15.5億元，連續3個月下滑。示意圖／AI生成

金管會今天公布，全台32家信用卡發卡機構5月刷卡額約新台幣3717億元，月減約15.5億元，連續3個月下滑。金管會說明，5月底碰到端午連假，消費會延後到6月入帳，加上今年報稅季延後到6月底帶來遞延效應，預期6月刷卡額有望回升。

金管會統計指出，截至5月底，總流通卡數約5980萬張，月增41萬張，總有效卡數約3954萬張，月增12萬張。5月簽帳金額約3717億元，月減15.5億元，跟去年5月相比也呈下滑。今年1到5月整體簽帳金額為1兆8562億元，也創下歷年同期新高。

金管會銀行局主秘張嘉魁今天在例行記者會說明，5月刷卡金額呈現月減，主要是5月底碰到端午連假，消費金額會延後到6月入帳，加上今年報稅延後到6月底，預期報稅效應延至6月顯現。

觀察各家發卡銀行數據，發卡王第1名為玉山銀40.9萬張，第2名為中信銀7.8萬張，第3至第5名依序為北富銀5.8萬張、台新銀4.7萬張與國泰世華銀4.6萬張。金管會官員說明，玉山銀因家樂福聯名卡持續換卡，預期到8月都有影響。

根據金管會資料，國泰世華銀奪下刷卡王寶座，單月刷卡額高達630.7億元，中信銀以629.3億元居第2，第3至第5名依序為北富銀485.4億元、玉山銀469.8億元、台新銀406.5億元。

金管會 信用卡

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