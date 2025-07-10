南山人壽6月大賺112億元 準備金暫行措施挹注

南山人壽保險本業表現穩健，並受惠於穩定的經常性收益貢獻及本月適用金管會準備金暫行措施而認列相關影響數，6月份合併損益達112.8億元，累計前6月合併自結獲利為143.9億，EPS為0.98元。

南山人壽6月合併新契約保費為69億，以投資型年金、美元理財型及高保障商品為銷售主力，加上持續推出符合國人醫療照護需求商品，整體醫療險商品動能穩健。

南山人壽表示，響應政府推動亞洲資產管理中心發展政策，近日以高雄分公司為營業據點率先進駐高雄金融專區，串連金融產業與在地優勢，推動財富管理與國際保險 (Offshore Insurance Unit, OIU)兩項專區試辦業務，藉此滿足高資產客戶資產傳承與退休規劃等需求，未來將持續深耕台灣、投資台灣，提供更具競爭力的商品與服務，共同壯大台灣金融市場。

南山人壽表示，恪守公平待客原則，連續三年名列金管會「公平待客原則評核」前25%績優企業，日前舉辦「南山HEART交流分享會」，邀請多位來自中國大陸、泰國、緬甸的新住民及新二代業務夥伴與會，透過「健康守護」、「金融防詐」、「趣學法律」及「商品介紹/陪跑輔導」四大主題分享，增進新住民及新二代業務夥伴在健康領域及金融的專業知識，有助於提供不同背景的客戶所需的保障規劃，創造更符合公平待客的服務。