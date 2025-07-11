永續金融暨氣候變遷高峰論壇／國壽、國泰產助攻綠色產業

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇於9日舉辦，國泰世華銀資深副總胡醒賢（左起）、國泰證券總座周冠成、國壽總座劉上旗、國泰金控總座李長庚、國泰產險總座陳萬祥、國泰投信總座張雍川與會。國泰金控／提供
國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇於9日舉辦，國泰世華銀資深副總胡醒賢（左起）、國泰證券總座周冠成、國壽總座劉上旗、國泰金控總座李長庚、國泰產險總座陳萬祥、國泰投信總座張雍川與會。國泰金控／提供

國泰金控（2882）攜子公司秉持「BETTER TOGETHER共創更好」的理念，將企業永續視為重要使命，長期聚焦「氣候、健康、培力」三大永續主軸及聯合國永續發展目標，持續在環境、社會、治理發揮正向影響力。

其中，國泰人壽透過「低碳投資配置」及「零碳營運轉型」雙軌策略，積極與企業進行氣候議合；國泰產險幫助企業強化面對氣候自然風險的韌性，與合作夥伴共好。

國泰人壽總經理劉上旗分享國壽邁向2030年「RE100」永續承諾的目標，表示預計2025年提前達成「RE50」階段性成果。在支持綠色產業方面，國壽進行低碳綠能投資，投資金額於2024年底達2,590.5億元，較前一年度成長7%；國壽持續投入太陽能投資，預計2025年底累積併網容量逾600 MW。另國壽綠色採購比例達48%，預估年底達50%，並設定每年成長3%目標，持續強化綠色供應鏈。

國壽以數位轉型推出「hub新型態辦公服務」，承租客戶可以了解自己的能源使用狀況，並客製未來綠電轉型路徑。預計於下半年在台北新建環宇大樓推出旗艦版服務，未來將hub據點推展至台中、桃園及台南串聯全台主要都會區，共累積七個據點。

國泰產險總經理陳萬祥則說明產險核心職能，為保險保障與損害防阻，強調與合作夥伴共好。國泰產自2010年起承保太陽光電發電設備建造階段的工程險，並且在2016年開始承保離岸風電工程保險，成為首家主辦離岸風電工程保險業務的產險公司，2024年共承保10件離岸風電保險、2,534件太陽光電保險，承保金額達3,509億元，協助台灣環境創造逾54.6億度發電量。

太陽光電 國泰人壽

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