永續金融暨氣候變遷高峰論壇／國泰引領變革 扮轉型推手

「國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇」9日登場，為連續第九年舉辦，此次以「永續前瞻新局」為題，聚焦「變局下的永續金融現況」與「企業自然正向、社會共融新解方」，匯聚國際氣候專家與標竿企業重磅級講者，分享永續前瞻觀點及產業實務，讓台灣企業邁向永續韌性轉型之際，有方向、有典範一起創造永續共好。

國泰金控（2882）總經理李長庚致詞時指出，此次有超過5,000位貴賓報名參加，來自700多家上市櫃公司，占台股市值約八成。從AVPN亞洲社會投資人網絡（Asian Venture Philanthropy Network）預估未來所有氣候投資有四成的機會在亞洲，是亞洲掌握低碳轉型跟能源轉型話語權的最佳時機。同時，今年關注議題也擴大到水資源、生物多樣性等自然相關領域，出現如生物多樣性債券、生物多樣性保險等創新解方。

而國泰近幾年也積極投入自然與生物多樣性議題，與民間機構合作生物多樣性方法學的研究；也透過議合企業採取更積極的永續行動，到2024年底，國泰金控暨子公司低碳投融資金額達到新台幣3,757億元，年度成長13.7%。台灣除了科技製造外，在精密機械、海運、自動化設備、工具機、自行車等領域都相當有實力，有機會掌握低碳商機的話語權，成為全球低碳轉型重要推手。

論壇上半場邀請金管會主委彭金隆、證交所總經理李愛玲蒞臨論壇，分享台灣永續金融最新趨勢與政策方向，亦邀請亞洲投資人氣候變遷聯盟（AIGCC）CEO Rebecca Mikula-Wright、日本政府退休金投資基金首席投資長水野弘道、環境部政務次長施文真、金管會金融市場發展及創新處處長胡則華分享永續淨零經驗與藍圖。上半場壓軸對談由國泰金控總經理李長庚與海內外專家深度交流對談，以「引領變局高峰對談，擘劃永續新秩序」為題，為變局下的永續金融共思新秩序。

論壇下半場以「企業自然正向、社會共融新解方」為主軸，用前瞻視角重新界定與「環境、生物、人群」的關係，發掘與自然、社會共融的能源轉型新解方。由國泰人壽總經理劉上旗擔任主辦單位開場，世界氣候基金會（WCF）CEO Jens Nielsen、國泰金控投資長程淑芬、AVPN亞洲社會投資人網絡（AVPN）副總監楊松穎、臺大實驗林處長、教授蔡明哲、BSI英國標準協會東北亞區總經理蒲樹盛等人共襄盛舉。壓軸座談「邁向永續未來，台灣多元企業的自然行動挑戰」，除上述專家，更有國泰電業總經理林治邦、AVPN亞洲社會投資人網絡執行總監Aravindan Srinivasan、台灣萊雅永續長陳家祥、沃旭能源臺灣副董事長林靖苹等各產業代表，對談企業如何面對自然風險與機會，邁向永續未來。

面對全球氣候挑戰，國泰金控承諾2050年全球營運據點達100%再生能源使用，發揮氣候金融領航者職能，截至2024年底，國泰金控能源轉型投融資金額達733億元，較2021年成長80%，展現帶領跨產業推動與自然、社會共融的能源轉型成果。