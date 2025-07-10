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最慘5月！國銀放款驚見斷崖式下滑 金管會曝三大因素

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
金管會統計，2025年5月底國銀總放款餘額42.93兆餘元，月大減3,292億元是單月最慘紀錄，前五月新增放款量7,282億元，僅剩去年同期的四成，企業投資也終結連八個月成長，放款與投資動能同步熄火。圖／本報資料照片
金管會統計，2025年5月底國銀總放款餘額42.93兆餘元，月大減3,292億元是單月最慘紀錄，前五月新增放款量7,282億元，僅剩去年同期的四成，企業投資也終結連八個月成長，放款與投資動能同步熄火。圖／本報資料照片

強勢台幣重擊國銀放款動能。據金管會統計，2025年5月底國銀總放款餘額42.93兆餘元，月大減3,292億元是單月最慘紀錄，前五月新增放款量7,282億元，僅剩去年同期的四成，企業投資也終結連八個月成長，放款與投資動能同步熄火。

銀行局主秘張嘉魁坦言，5月放款衰退、企業投資縮手，有三大主因，一、5月美元驟貶，使國銀外幣放款折算成台幣時，帳面價值「大縮水」，二、美國關稅等國際情勢動盪，使民營企業大額還款增加，三、企業投資也轉保守觀望。

據數據顯示，5月底國銀總放款中，以用途別來看，以周轉金放款餘額降到21兆8,143億元，月減3,149億元是史上單月最大，連兩個月衰退；企業投資也降到9,277億元，月減141億元是睽違8個月來首見衰退，也是近一年半來單月最大衰退額，美元驟貶是主因。

銀行主管坦言，國銀龐大的外幣放款統計是以台幣計價，匯率波動對帳面放款餘額影響甚鉅，以國銀總放款月減0.76%，遠低於美元單月驟貶6.5%來看，顯示剔除匯率變動後，實際國銀新增放款依舊強勁，反映了關稅豁免期間，企業提前拉貨潮。

即便6月美元回穩可暫時穩住帳面放款量，但需關注企業在第3季旺季後，拉貨動能將被稀釋，經濟增速也恐會趨緩，加上8月關稅政策變化，都將影響國銀放款動能、企業投資意願。

金管會10日公布2025年5月和前五月國銀存放款、獲利狀況。5月底本國銀行總放款餘額42兆9,358億元，其中周轉金、企業投資全面轉衰，總放款年增降到6.8%寫14個月新低紀錄。

5月底總存款餘額59兆8,079億元，月減1,083億元，年增降到5.31%。張嘉魁說，5月存款減少是因美元貶值，企業也因觀望增持現金。

也因5月放款月減0.76%，衰退幅度高於存款月減0.18%，使5月底國銀存放比從72.21%高點滑落到71.79%，月大減0.42個百分點。存放比下滑，將影響銀行收益。

放款雖在5月急凍，但受首季強勁動能支撐，仍續推升銀行利息淨收益，使累計前五月國銀稅前盈餘2,385億元，續寫史上同期新高。

從國銀獲利三支柱來看，累計前五月利息淨收益年增12%到2,799億元，手續費收入也年增10%到1,296億元，僅投資及其他淨收益續衰退近20%降到928億元是唯一下滑的來源。

張嘉魁說，投資淨收益減少抵銷了利息和手續費收入成長，其中國內總分行投資減額較大，貢獻獲利占比降到七成，OBU、海外市場則提升到三成。

金管會 國銀 台幣

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