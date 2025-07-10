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AppWorks獲大馬主權基金投資支持 攜創業者共築區域商機

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

以投資新創為主的之初創投（AppWorks）宣布在東南亞扎根十年有成，2024年獲印尼最大電信商Telkomsel委託，協助其垂直領域創業加速器的規劃與執行，今年已啟動第二屆；AppWorks Funds近期也獲得馬來西亞主權基金 Khazanah旗下之國家發展基金Jelawang Capital投資支持，成為其設立以來支持的第二個國際創投機構。

AppWorks指出，十年來吸引優秀新創來台參加AppWorks Accelerator，並將創業者連結為區域創業者社群，如今累計195家活躍新創，AppWorks投資超過30家。獲得印尼電信龍頭Telkomsel與馬來西亞國家發展基金 Jelawang 戰略合作是AppWorks 的里程碑，更是台灣與東南亞創業力量更進一步連結的起點。

AppWorks為印尼電信商Telkomsel規劃執行的加速器，日前成功啟動第二屆，累計輔導13支來自大東南亞各地的新創團隊，促成多項與Telkomsel的策略合作，涵蓋資安、金融科技、IoT、母嬰消費、區塊鏈與教育等領域。

全球創投普遍面臨資金緊縮，AppWorks Funds近期則獲得馬來西亞主權基金Khazanah旗下之國家發展基金 Jelawang Capital的投資支持。代表對AppWorks長期建立新創生態系的努力、基金績效表現，以及區域深耕成果的高度肯定。

馬來西亞 東南亞

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