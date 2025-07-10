快訊

說中文被針對！陸客遊日見民宿四國語言告示 「1特殊對待」掀怒火

有望超越輝達？台積電將成AI晶片最大贏家 外媒曝：需注意1弱點

丹娜絲颱風致災逾3萬戶仍停電 台南宣布12區明再停班停課

聽新聞
0:00 / 0:00

美國大都會博物館首度來台！國泰金控主要贊助 邀近百名孩童感受藝術

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
國泰金控主要贊助美國大都會博物館首來台，舉辦公益觀展日，邀請來自新北市瑞平國小近百名師生來到故宮，親身體驗國際級經典藝術名作的魅力。圖／國泰金控提供
國泰金控主要贊助美國大都會博物館首來台，舉辦公益觀展日，邀請來自新北市瑞平國小近百名師生來到故宮，親身體驗國際級經典藝術名作的魅力。圖／國泰金控提供

由國立故宮博物院與美國大都會博物館合作，並由國泰金控擔任主要贊助夥伴的《從印象派到現代主義—美國大都會博物館名作展》，現正於國立故宮博物院北部院區第2展覽館展出中，為讓更多孩童都有機會感受到藝術帶來的啟發與感動，國泰金控特別於近日安排「美國大都會博物館名作展──公益觀展日」，邀請來自新北市瑞平國小各年級及幼兒園等近百名師生來到故宮，親身體驗國際級經典藝術名作的魅力。

新北市瑞平國小校長范瑞瑩表示，瑞平的孩子平時熱愛運動，擁有好體能是該校特色之一，此次受國泰金控的邀請，以靜態方式欣賞來自美國大都會博物館的大師作品，對孩子們來說是難得的藝術體驗。她分享，此次觀展也有來自瑞平國小附設幼兒園的小朋友，孩子們不僅觀察細膩，亦踴躍和導覽老師互動，甚至能從畫中發現細節，並提出有趣的問題，例如孩子們提到畫裡都沒有畫邊邊，可見在他們心中，繪畫是一件需要很仔細完成的事。范瑞瑩補充，此次觀展經驗有助激發孩子們對藝術的興趣，也是一個相當好的機會來鼓勵他們未來勇於創作、親近繪畫。

新北市瑞平國小五年級的黃同學分享，她覺得考特（Pierre-Auguste Cot）的〈春日〉（Springtime）畫中主角的表情、光線很優美，甚至有點像現代AI創作般精緻細膩，是令她印象相當深刻的一幅畫。林同學則分享，雷諾瓦（Auguste Renoir）的〈彈鋼琴的兩位少女〉（Two Young Girls at the Piano）作品，畫中兩位少女在彈鋼琴的手勢動作與神情很生動，彷彿和主角身處同一個空間，讓他深深感受到印象派藝術的魅力。

身為台灣最大金融機構，國泰金控歷年來積極發揮自身影響力，不僅舉辦孩童專屬的藝文活動，亦持續為年輕藝術家提供舞台，支持創作者勇敢追逐藝術創作的夢想。國泰金控以「學習是啟發自己，分享則是啟發他人」為出發點，由國泰主辦的《全國兒童繪畫比賽》迄今已舉辦50個年頭，鼓勵無數孩童勇敢繪出夢想，從小提升對藝術的喜愛；《新世紀潛力畫展》亦迎來25年的里程碑，支持創作者盡情揮灑對於藝術的想像。

國泰金控長期支持國際級藝術來台交流，除此次擔任《從印象派到現代主義—美國大都會博物館名作展》主要贊助夥伴，亦連續30年攜手雲門舞集打造《國泰雲門隨行吧》，迄今累計巡演近300場、累計超過270萬人次參與。今年《國泰雲門隨行吧》邁入30周年之際，預計將由大型戶外公演，以及深入社區巡演，以行動實踐「BETTER TOGETHER 共創更好」的品牌精神，落實社會公益參與之際，也讓金融、藝術與生活同行，讓全民感受藝術走入生活的美好。

美國 國泰金控 博物館

延伸閱讀

凝視百年名畫的靈魂：快速掌握台北故宮20件美國大都會名作

2025新北兒藝節 寶可夢繪師首度加入繪製「怪獸卡牌」

美國大都會博物館首來台 國泰金邀近百名孩童感受國際級藝術魅力

生物信用額度 企業下一個永續課題

相關新聞

最慘5月！國銀放款驚見斷崖式下滑 金管會曝三大因素

強勢台幣重擊國銀放款動能。據金管會統計，2025年5月底國銀總放款餘額42.93兆餘元，月大減3,292億元是單月最慘紀...

台積電發放股利、外資匯出助貶台幣 台幣連五貶成交量創7月最大

台積電發放股利效應使外資匯出力道更強，台幣匯價今日連五貶，以29.24兌1美元作收，貶值9分近1角連五貶，台北外匯經紀公...

連3降！5月刷卡金額3717億元 金管會：報稅遞延入帳6月有望回升

金管會今天公布，全台32家信用卡發卡機構5月刷卡額約新台幣3717億元，月減約15.5億元，連續3個月下滑。金管會說明，...

金管會政策利多 10家壽險業申請釋出準備金

金管會6月底發布函令，允許壽險業可釋出過往特定保單多提存責任準備金的40%，截至10日統計，已有十家壽險業向金管會申請釋...

金融業對美曝險續增 美元風暴來襲誰最痛？

美國對台關稅稅率揭曉倒數，美元資產風險續增，市場關注台灣金融業對美曝險狀況。據金管會截至5月底統計，國銀對美曝險餘額達3...

美國大都會博物館首度來台！國泰金控主要贊助 邀近百名孩童感受藝術

由國立故宮博物院與美國大都會博物館合作，並由國泰金控擔任主要贊助夥伴的《從印象派到現代主義—美國大都會博物館名作展》，現...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。