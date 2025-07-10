台幣升值加上企業大還外幣借款 5月單月放款減少3292億創紀錄

台幣匯率升值加上廠商的提前還款效應，金管會今天公布5月最新國銀放款統計，單月竟減少3292億元，創下單月減額最多紀錄（次高為112年6月減少1442億元），銀行局主秘張嘉魁說，主要有三大原因：1. 台幣匯價升值影響；2. 政府企業及民企資金調度與還款；3. 市場動盪，使企業擬持更多現金。

對於企業還款，銀行業者則指出，這和台幣匯率也有關係，台幣強升，發現不少企業乾脆直接把台幣換成美元，去把利率比台幣高出逾400點以上的外幣借款給還掉，也因此使銀行放款量下降更多。

金管會統計，周轉金減少3149億，亦為史上減少最多。張嘉魁指出有三原因，一是民企大額還款，另一個則是標案的到期還款，政府的短期周轉需求減少；此外，國際情勢變化使企業對營運觀望保守，亦為企業投資減少的原因，張嘉魁解讀，市場動盪使企業觀望，還款也有在增加，企業投資亦受匯率影響而減少，他指出，5月匯率升值超過6%，也左右企業的決策；而銀行業者則表示，除了市場動盪使企業觀望，而使還款增加之外，另一個因素就是台幣匯率強升，很多企業趁勢換成美元，償還高利美元借款，亦為放款減少的主因。

此外，國銀5月底的總存款亦減少，亦和銀行所持的美元存款因為台幣匯率升值有關。對於OBU獲利增加，張嘉魁指出，包括投資淨收益增加，還有呆帳費用減少，另外聯行往來資金成本下降，這些都使OBU獲利增加，大陸則因為放款保守使利息淨收益減少，呆帳提存增加，因此分行獲利減少。