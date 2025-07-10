台積電發放股利、外資匯出助貶台幣 台幣連五貶成交量創7月最大

台積電發放股利效應使外資匯出力道更強，台幣匯價今日連五貶，以29.24兌1美元作收，貶值9分近1角連五貶，台北外匯經紀公司成交量放大至15.94億美元，比起昨日的成交量，匯銀人士指出，外資匯出力道加大，使台幣匯價貶回29.2之上，也使出口商拋匯手筆更大，亦使今日成交量再顯著增加，合計元太外匯經紀公司成交量4.91億美元，全日成交量達20.85億美元，也創下自7月1日以來最大成交量。

值得注意的是央行的動向，據匯銀人士指出，央行今日在盤中數度出手阻貶，顯見即使台幣貶值，也不希望波動過大，而是希望能把匯率波動控制在1角之內，央行出手的時點，大致是在匯價29.23左右的價位出手調節。匯銀人士也表示，繼台積電發放股利之後，由於7、8月進入上市櫃公司發放股利潮，外資接下來還有股利匯出的需求，此外今日亦有投信業者匯出與海外股債相關的ETF投資款項，是助貶台幣的主要力道，而出口商更把握時機，在29.23至29.24的價位大舉拋匯，對於周五匯價，匯銀人士估依照這幾日台幣貶值的幅度大約在1角之內，因此可能會貶至29.3的價位。

而近來川普關稅政策的不確定性，台灣的關稅稅率遲遲未出籠，也使台幣匯率承壓，包括NDF報價的約當匯率亦呈貶值之勢，一個月期的約當匯率已回到29元之上，為29.015，半年期的匯價為28.045、一年期的匯價為27.235，都較周三繼續貶值。

根據央行傍晚公布的亞幣匯率走勢，台幣可說「獨貶」，貶值0.31%，貶值幅度比起美元貶值0.21%更大，其他幣別則因為美元貶值而相對升值，包括新加坡幣升值0.16%、人民幣升0.07%、日圓升值0.39%、韓元升值0.33%、越盾升值0.11%，而台幣的不升反貶，也顯見外資匯出力道之大，這也是央行出手阻貶的主因。