金管會政策利多 10家壽險業申請釋出準備金

金管會6月底發布函令，允許壽險業可釋出過往特定保單多提存責任準備金的40%，截至10日統計，已有十家壽險業向金管會申請釋出責任準備金。保險局副局長蔡火炎說，目前備查案件還在審視中。

10日是14家金控公告六月獲利的最後一天，至今還有五家金控尚未公布，市場認為，應是其子壽險向金管會申請釋出備查尚未核准所致。

依金管會規定，想要釋出責準金者，需在7月1日起的15個工作天，即最晚7月21日申請備查。到10日止，已有十家業者申請中。

蔡火炎說，申請釋出者，需依規定挑選商品範圍，並經簽證精算人員核簽和出具會計師合理意見，並在六月底半年報和年底財報中，附註說明影響數。

金管會是在6月底發函，鬆綁責準金提存政策，允許各壽險業者責任準備金釋出40%，可自由選擇增加外匯準備金或入當期盈餘，並要求準備金釋出限一次性入帳，需在財報揭露影響數，且需在年底提三成獲利轉列外匯準備金。