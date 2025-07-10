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北院今前往查封暫無結果 街口金科：持續配合民事訴訟程序

中央社／ 台北10日電
圖為街口金融科技董事長胡亦嘉。報系資料照／記者黃義書攝影
圖為街口金融科技董事長胡亦嘉。報系資料照／記者黃義書攝影

泰山新經營團隊主張投資街口金融科技決議無效，訴請返還投資款新台幣36億元獲准，已提擔保以假執行，北院今天前往查封街口金科但暫無結果。街口金科表示，法院二審開庭在即，持續配合民事訴訟程序。

街口金科子公司街口電子支付表示，與母公司完全獨立營運，所有款項受100%信託保障，財務及用戶權益不受影響。

民國112年5月5日，泰山前經營團隊召開董事會，決議以36億元取得街口電子支付母公司街口金融科技40.39%股權。新經營團隊主張該次董事會決議違法無效，前代表人詹景超與街口金科等簽訂協議對泰山不生效力。

泰山於112年8月30日對街口金科提起返還投資款訴訟，請求返還約35.958億元。一審台北地方法院於今年5月判決泰山勝訴，今天由民事執行處司法事務官到場執行查封程序，但現場無法判定有街口金科財產，後續依債權人陳報再進行執行。

街口支付今天發布聲明表示，街口支付是一家獨立經營的子公司，且為受金管會監管的電子支付機構，擁有完整的經營團隊、自主的公司治理架構與嚴謹的內控制度，所有的代理收付款項及儲值餘額皆受到100%的信託保障。

街口支付強調，所有業務、財務流程皆依照相關法規與公司的管控機制執行，與母公司目前所面對的民事程序並無關聯。街口支付營運、財務、用戶權益不受影響，用戶服務、商戶合作皆穩定如常。

電子支付 街口支付 泰山

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