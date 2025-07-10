凱基人壽連續十年辦捐血活動 累計募集逾185萬c.c.熱血

凱基金（2883）旗下凱基人壽秉持「We Share We Link」的企業精神，用心分享、連結夢想，連續十年舉辦捐血活動，累計已募集逾185萬c.c.熱血，期間遭逢COVID-19疫情衝擊也未間斷。每到夏季，血庫總是缺血告急，凱基人壽今年自4月起於台北、桃園、台中、嘉義、台南及高雄六地舉辦捐血活動，號召全台同仁挽袖捐熱血、獻愛心，也再度串連凱基銀行及凱基證券共同響應，結合集團力量攜手儲備血庫，為台灣醫療用血環境努力。

每到夏季常常時而暴雨、時而烈日，炎熱的天氣總是讓民眾出門捐血意願降低；再加上近期各種病毒仍持續流行，不少捐血者因感染或仍在病程中，不符條件無法捐血，導致夏日血荒情形更為嚴峻。凱基人壽長期與台灣血液基金會持續合作，每年夏天都會串聯全台分公司舉辦捐血活動。隨著衛福部食藥署修改規範，放寬捐血年齡限制，凱基人壽此次再度即時響應，除了將「捐血一袋，救人一命」的口號化為實際行動，也希望拋磚引玉，號召更多民眾一起挽袖獻熱血，為血庫解除缺血危機。

許多同仁也是每年都會參與公司舉辦的捐血活動，連續幾年不間斷的「熱血勇士」，有些同仁不只自己捐，還會相約部門同事一起捐。也有第一次捐血的同仁表示，之前因為怕痛，一直不敢捐血，這次在同事的鼓勵陪伴下，就試著克服心理障礙，護理師專業溫柔，針扎下去其實沒想像中的痛，捐完後想到可以助人，臉上也不禁揚起笑容。

凱基人壽同仁除了挽袖捐血外，也組成志工團，在高溫烈日下走上街頭，大力號召民眾加入捐血行列，推動「捐熱血、挺在地」的多公益模式，此次特別與雲林友善小農合作，採購了1,000份在地美味，同時也是凱基金控集團公益市集熱銷商品的雲林水林黃金薯，做為捐血成功的感恩贈禮，一來募得更多熱血造福人群，也能支持地方創生，將凱基人壽關懷及良善助人的精神發揮到最大。