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銀行對美曝險5月底年增696億 達3兆9050億元

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
國銀對美曝險5月底年增696億，達3兆9050億元。本報資料照片
國銀對美曝險5月底年增696億，達3兆9050億元。本報資料照片

金管會公布最新的金融三業對美曝險統計，114年5月底為3兆9050億元，較去年同期的3兆8354億元成長696億元，其中授信6971億，去年為6083億，增加888億；投資為2兆5658億，去年為2兆5905億，減少247億；拆存6421億，去年為6366億，增加55億。

金管會指出，海外曝險排名目前以美國為第一大，第二大澳洲，第三為日本（若含拆存），大陸為第四，第五為香港。證期局也公布，證期曝險至5月底為904.6億，為去年初以來的新高，淨值占11.2%，以自營部的國外債券為主，年增272.44億。

對於美國川普關稅政策引發的市場不確定性，及美國財政惡化所帶來的美元資產風險，銀行局主秘張嘉魁指出，在6月24日已提醒各國銀總經理加強滾動式控管措施作海外風險管理。保險局副局長蔡火炎說，壽險業的美國曝險大多為投資等級的長年期債券為主，近期內對美國曝險金額主要因台幣升值換算之後有所減少，6月12日說明採取暫行措施，6月30日已有發文，RBC匯率風險用半年日均價來計算，責準金的計提也有調整，也有要求適用的業者，要在年底之前把稅前盈餘之30%來提存外價準備金。

美國

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