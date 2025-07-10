法院赴街口金科執行查封 街口支付：與母公司獨立營運、用戶權益不損

泰山（1218）新經營團隊主張投資街口金融科技無效，訴請返還投資款36億元經一審勝訴，法院依據泰山公司聲請，10日下午前往街口金科總部執行查封程序。對此，金科子公司街口支付強調，與母公司完全獨立營運，用戶權益絲毫不損，款項受100%信託保障，請民眾不用擔心。

街口支付表示，本身是一家獨立經營的子公司，且為受金管會監管之電子支付機構，擁有完整的經營團隊、自主的公司治理架構與嚴謹的內控制度，所有的代理收付款項及儲值餘額皆受到100%的信託保障。街口支付所有業務、財務流程，皆依照相關法規與公司的管控機制執行，與母公司目前所面對的民事程序並無關聯。

街口支付澄清，營運、財務、用戶權益不受影響，用戶服務、商戶合作皆穩定如常，請各位民眾不用擔心。