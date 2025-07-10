快訊

眼見不為憑！被AI影片騙去「虛構景點」 長輩花6萬元包車白跑一趟

比日韓低？川普兩波關稅名單「台灣未上榜」 專家：好消息可能性大

泰山告街口返還36億投資款贏了 法院准許假執行…但今下午這原因查封未果

法院赴街口金科執行查封 街口支付：與母公司獨立營運、用戶權益不損

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

泰山（1218）新經營團隊主張投資街口金融科技無效，訴請返還投資款36億元經一審勝訴，法院依據泰山公司聲請，10日下午前往街口金科總部執行查封程序。對此，金科子公司街口支付強調，與母公司完全獨立營運，用戶權益絲毫不損，款項受100%信託保障，請民眾不用擔心。

街口支付表示，本身是一家獨立經營的子公司，且為受金管會監管之電子支付機構，擁有完整的經營團隊、自主的公司治理架構與嚴謹的內控制度，所有的代理收付款項及儲值餘額皆受到100%的信託保障。街口支付所有業務、財務流程，皆依照相關法規與公司的管控機制執行，與母公司目前所面對的民事程序並無關聯。

街口支付澄清，營運、財務、用戶權益不受影響，用戶服務、商戶合作皆穩定如常，請各位民眾不用擔心。

街口支付 泰山

延伸閱讀

泰山告街口返還36億投資款贏了 法院准許假執行...但今下午查封未果

泰山訴請街口返還36億假執行 北院查封暫無結果

新竹男亡留11筆市值近億 繼承人未報稅險遭拍賣急補繳

一銀創新信託 拿到三大獎

相關新聞

匯率連五貶！台積電發股利外資入袋匯出 新台幣收盤貶破29.2元

晶圓代工龍頭廠台積電（2330）去年第4季現金股利4.5元於10日發放，總共發放金額達1,167億元，外資拿到股利後匯出...

銀行對美曝險5月底年增696億 達3兆9050億元

金管會公布最新的金融三業對美曝險統計，114年5月底為3兆9050億元，較去年同期的3兆8354億元成長696億元，其中...

新台幣午盤貶7.5分 暫收29.225元

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收29.225元，貶7.5分，成交金額9.79億美元

炒匯資金退場 台幣匯價早盤最低貶破29.2

台幣匯價今日上午以29.18元、貶值3分開盤，其中盤中一度最低貶破29.2關卡，來到29.233元，匯銀人士解讀應該是中...

旅遊需求強勁復甦 涵蓋「法傳」海外旅遊平安險更安心

今年上半年我國出國人次顯著增加，全年有望追平甚至超越2019年疫情前的歷史高峰。儘管先前受到「末日地震」傳言影響，日本旅...

台壽保估超提的責任準備金約百億元 6月底外匯準備金為34億元

對於金管會允許壽險業釋出多提責任準備金的四成，抵盈餘（入損益）或納入外匯價格變動準備金，台壽保表示，預計於7月正式向主管...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。