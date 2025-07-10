安聯首檔全球主動式 ETF 選台上市 00984A 7月14日掛牌
隨著金管會積極推動台灣成為亞洲資產管理中心，政策效益持續發酵，不僅帶動多檔新型態ETF掛牌上市，更成功吸引國際資產管理機構參與。安聯環球投資集團即將在台灣推出其全球首檔主動式ETF，由安聯投信募集發行的安聯台灣高息成長主動式ETF證券投資信託基金（00984A）受益憑證，將於2025年7月14日掛牌上市，並得辦理融資融券。
安聯環球投資集團於全球市場首次推出的主動式ETF，其選擇台灣作為集團全球首檔主動式ETF的發行地，展現國際資產管理業者對台灣ETF市場成長潛力的高度肯定，亦突顯台灣資產管理環境的成熟和國際競爭力，反映主管機關推動台灣作為亞洲資產管理中心的政策成效。
證交所表示，根據送件資料顯示，該檔ETF係以主動式策略投資於國內上市櫃股票，結合數個選股策略，包括以核心股息策略篩選「高股息」股票作為收益基礎，再搭配基本面動能、價值暨低波動、價格動能以及研究模擬組合等多個子策略篩選「具成長潛力」股票，至少將60%的資產投資於「高股息」或「具成長潛力」等兩種不同性質的股票。有關該檔ETF之完整投資策略內容，請詳閱其公開說明書。
證交所表示，集中市場掛牌上市ETF將達187檔(含被動式ETF 182檔及主動式ETF 5檔)。國內ETF商品種類日趨多元，投資組合涵蓋國內外各主要交易所證券、債券及大宗商品等，便利投資人資產配置選擇，惟各類金融商品投資均具有風險，投資前應審慎評估，建議投資人投資前應詳閱公開說明書。
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