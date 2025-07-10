合庫等八大公股行庫 共同主辦沃旭大彰化西南離岸風場900億元聯貸
由合作金庫商業銀行共同主辦沃旭能源開發、興建與運維之沃旭大彰化西南第一及第二階段離岸風場案，總聯貸金額逾900億元，在獲得金融同業熱烈支持及踴躍參貸下完成募集，參與融資銀行包括八大公股銀行等共計25家，並於7日舉行簽約茶會。
本聯貸案沃旭大彰化西南第一及第二階段離岸風場位於彰化外海西南方，距離海岸約50~60公里，總裝置容量約632MW，其中第一階段離岸風場36座風機已於2024年第1季全數完工商轉，第二階段離岸風場規劃安裝24座風機，預計於本年底完工併聯。除本案外，沃旭能源在台離岸風電資產包括商轉中之海洋風電(128MW)、大彰化東南離岸風場(605.2MW)，以及建置中之大彰化西北離岸風場(582.9MW)。
合庫銀行表示，持續積極響應綠色金融政策，辦理綠色金融聯合授信案，基於合庫金控（5880）集團支持企業永續發展及配合「台灣2050淨零碳排路徑」目標，合庫銀行推出多項符合「能源轉型」、「產業轉型」政策優惠專案貸款，例如打造零碳能源系統之太陽光電發電設備貸款及生質能源發電設備貸款、輔助「產業轉型」的ESG機器設備貸款及鼓勵企業重視永續發展的「永續連結貸款專案」等，以落實綠色金融、邁向永續發展。
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