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土銀攜手24家行庫 主辦900億元離岸風電聯貸案

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

金融業搶攻離岸風電聯貸案土地銀行7日攜手臺灣銀行、兆豐銀行、中國信託商業銀行等24家國內外銀行完成簽約，共同主辦沃旭能源投資之大彰化西南離岸風電案場逾900億元聯貸案，為離岸風電注入一劑強心針。

大彰化西南離岸風電案場位於彰化外海西南方，距離海岸約50至60公里，裝置容量約632MW，預計於今年底全數完工商轉，現由全球離岸風電產業龍頭沃旭能源全資持有並擔任興建期間統包商及營運期間維運商。本次大彰化西南離岸風電聯貸案以土地銀行在內的14家台資銀行及11家外資銀行共同主辦聯貸案，由匯豐銀行與中國信託商業銀行出任財務顧問，更獲得國家融資保證中心保證，堪稱今年下半年備受矚目的聯貸大案。

離岸風電為我國能源轉型關鍵支柱之一，隨國內離岸風電邁入區塊開發階段，針對開發商專案融資的綠能建設，經濟部與國家發展委員會適度提高國家融資保證成數至八成，藉此提升金融機構參與離岸風場融資誘因。截至今年5月底，我國已完成七座離岸風場、安裝超過400座機組，累計併網量將於今年底達到4.7GW，政策成果斐然。

為響應國家政策，土地銀行今年以「擴大綠色金融．共創永續未來」為營運主軸，除鞏固不動產金融領導地位外，亦積極辦理政策專案貸款、綠色融資及推廣永續領域授信，包含建築綠色融資行銷方案、再生能源發電設備貸款、低碳轉型暨智慧升級相關貸款、台電供應商融資等業務，另運用授信條件連結ESG指標，引導各企業夥伴加入綠色金融行列。

離岸風電 聯貸案 土地銀行

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