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群益金鼎證券持續入選臺灣永續指數成分股 展現永續領航力

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

群益證（6005）再度入選「台灣永續指數」成分股，已連續十四度榮獲殊榮，這項肯定來自群益多年來努力，亦呼應2025年上半年多項ESG行動成果，包括淨零減碳、教育公平、職場永續、公司治理、數位創新與健康福祉等面向，全面展現企業永續治理與社會責任的實質作為。該指數由台灣指數公司與富時國際有限公司共同評選，採用符合國際標準的ESG模型，結合財務與永續績效篩選台灣上市成分股。

在環境方面，群益金鼎證券積極響應氣候變遷議題，自2024年起連續購買綠電抵銷企業碳排，累計已抵銷422噸碳排放，並於2025年5月獲頒聯合國認證的碳排抵銷證書，成為國內金融業減碳的典範。透過取得ISO 50001能源管理系統認證、持續精進ISO 14064-1、逐步購置綠電等，目標於2030年溫室氣體減量較基準年減少10%，持續推動再生能源採購與低碳營運。

在社會方面，群益金鼎證券自2012年起舉辦「群益愛閱讀」，服務超過4,000名偏鄉學童，涵蓋全台13縣市、16所小學，藉由捐贈理財書籍、組織城市參訪與志工陪讀，實踐聯合國永續發展目標（SDG 4、10、17）。「群益愛閱讀」專案更榮獲2025年亞洲企業社會責任大獎（AREA）「社會公益發展獎」，展現群益對教育公平的長期承諾。在職場永續方面，集團於2024年正式加入「TALENT, in Taiwan 台灣人才永續行動聯盟」，2025年持續響應，並以「意義與價值」、「多元與包容」、「獎酬與激勵」、「身心與健康」、「培育與成長」、「溝通與體驗」等六項指標，持續推動人才永續發展。

在公司治理方面，群益金鼎證券於2024年榮獲《金融監督管理委員會》公平待客原則證券商最佳進步獎，更於臺灣證券交易所公司治理評鑑中，排名躍升至前6%～20%區間，顯示公司治理品質持續提升。數位金融創新亦成果豐碩，旗下群益大戶APP與大老鷹APP榮獲2024國家品牌玉山獎最佳人氣品牌、證券業數位創新獎項肯定，並推出新一代智慧交易平台「群益贏家Pro」，主打即時整合行情、視覺化資產分析與彈性交易操作，全面強化用戶體驗，實現以科技打造普惠金融的目標。

群益金融集團持續辦理員工健康促進與社會公益，2025年舉辦第18年捐血活動，並設立「運動、休閒暨公益社團補助管理辦法」，鼓勵同仁健康生活與公益參與。5月舉辦「永續家庭日歡樂跑」，結合運動、環保市集與金融防詐騙教育，致力於打造兼顧「健康、家庭、永續」三大主軸的工作與生活平衡環境，深化永續理念。

群益金鼎證券秉持「以群眾利益為優先，共同努力」的核心理念，未來將持續深化ESG政策、擴展低碳行動、落實教育關懷、優化數位創新，發揮正向影響力，攜手社會各界共創永續未來。

6005群益證

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