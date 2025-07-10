快訊

泰山告街口返還36億投資款贏了 法院准許假執行…但今下午這原因查封未果

眼見不為憑！被AI影片騙去「虛構景點」 長輩花6萬元包車白跑一趟

比日韓低？川普兩波關稅名單「台灣未上榜」 專家：好消息可能性大

匯率連五貶！台積電發股利外資入袋匯出 新台幣收盤貶破29.2元

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
新台幣示意圖。報系資料照／記者侯永全攝影
新台幣示意圖。報系資料照／記者侯永全攝影

晶圓代工龍頭廠台積電（2330）去年第4季現金股利4.5元於10日發放，總共發放金額達1,167億元，外資拿到股利後匯出。新台幣匯價連五貶！新台幣10日以29.18元開盤，貶值3分，下午收盤匯價為29.24元，貶破29.2元，貶值9分，盤中震盪區間在29.244到29.14元，震盪擴大至1.04角。

匯銀表示，部分炒匯外資先前作空美元的部位回補，並且將資金匯出，使新台幣匯價回貶。此外，台積電高達1,167億元股利發放，外資投資人領到股利後匯出。

至於出口商，下午盤因新台幣貶幅擴大，又有些美元惜售的氣氛。近期外幣以人民幣、日圓、英鎊等最受寵。

10日股匯不同調，台股收高逾百點，外資連三日買超，共計買超189億元，上周則是買超821億元。

股利 新台幣 外資 台股 台積電

延伸閱讀

台積電法說會前怎選ETF？盧燕俐曝：00938上半年績效奪冠、市值型配置受矚目

護國神山股價挑戰1500元…台積電（2330）＋正2「無敵星星」？報酬率迷人下的風險

晶片聖杯 台積電揭大而美法案助攻關鍵

台幣強升！台積電6月營收跌落3000億 僅達2637.9億元、月減17.7%

相關新聞

匯率連五貶！台積電發股利外資入袋匯出 新台幣收盤貶破29.2元

晶圓代工龍頭廠台積電（2330）去年第4季現金股利4.5元於10日發放，總共發放金額達1,167億元，外資拿到股利後匯出...

銀行對美曝險5月底年增696億 達3兆9050億元

金管會公布最新的金融三業對美曝險統計，114年5月底為3兆9050億元，較去年同期的3兆8354億元成長696億元，其中...

新台幣午盤貶7.5分 暫收29.225元

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收29.225元，貶7.5分，成交金額9.79億美元

炒匯資金退場 台幣匯價早盤最低貶破29.2

台幣匯價今日上午以29.18元、貶值3分開盤，其中盤中一度最低貶破29.2關卡，來到29.233元，匯銀人士解讀應該是中...

旅遊需求強勁復甦 涵蓋「法傳」海外旅遊平安險更安心

今年上半年我國出國人次顯著增加，全年有望追平甚至超越2019年疫情前的歷史高峰。儘管先前受到「末日地震」傳言影響，日本旅...

台壽保估超提的責任準備金約百億元 6月底外匯準備金為34億元

對於金管會允許壽險業釋出多提責任準備金的四成，抵盈餘（入損益）或納入外匯價格變動準備金，台壽保表示，預計於7月正式向主管...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。