匯率連五貶！台積電發股利外資入袋匯出 新台幣收盤貶破29.2元

晶圓代工龍頭廠台積電（2330）去年第4季現金股利4.5元於10日發放，總共發放金額達1,167億元，外資拿到股利後匯出。新台幣匯價連五貶！新台幣10日以29.18元開盤，貶值3分，下午收盤匯價為29.24元，貶破29.2元，貶值9分，盤中震盪區間在29.244到29.14元，震盪擴大至1.04角。

匯銀表示，部分炒匯外資先前作空美元的部位回補，並且將資金匯出，使新台幣匯價回貶。此外，台積電高達1,167億元股利發放，外資投資人領到股利後匯出。

至於出口商，下午盤因新台幣貶幅擴大，又有些美元惜售的氣氛。近期外幣以人民幣、日圓、英鎊等最受寵。

10日股匯不同調，台股收高逾百點，外資連三日買超，共計買超189億元，上周則是買超821億元。