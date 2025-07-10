元富證券善盡盡職治理 率先導入「投票逐案揭露」平台獲集保表彰

台灣資本市場永續發展邁向新里程！新光金（2888）旗下元富證券7月10日榮獲臺灣集中保管結算所頒發「盡職治理先驅機構」感謝狀，表彰其作為市場22家機構中，率先採用「投票逐案揭露」數位平台的券商之一。此舉不僅彰顯元富證券在客戶資產管理上的高度透明與專業責任，亦積極呼應金融監督管理委員會推動的「上市櫃公司永續發展行動方案」。頒獎典禮由元富證券董事長陳俊宏代表受獎。

元富證券董事長陳俊宏表示：「元富證券十分榮幸參與市場趨勢，採用集保結算所『投票逐案揭露』平台。一直以來，我們秉持高度責任感，將客戶權益視為核心使命，採用集保結算所的『投票逐案揭露』平台，是我們實踐ESG與股東行動主義的具體承諾。透過數位化與系統化管理，我們主動揭露投票決策與理由，讓客戶充分了解我們如何審慎行使投票權，進一步強化資產管理的透明度與信任基礎，確保每一分資產都得到最審慎的管理。」

陳俊宏進一步指出，透明與問責是永續金融的核心價值。元富證券早已將ESG因子全面納入投資決策流程，並於數年前已使用股東會電子投票系統，更針對各項股東會議案逐案分析與投票，確實履行法人機構的盡職治理責任。未來，元富證券將持續提升公司治理水準與服務品質，為客戶、股東及社會，創造長期共榮價值。

此次由臺灣集保結算所推出的「投票逐案揭露」數位平台，旨在強化機構投資人履行盡職治理的效率與透明度。透過集保結算所的投票逐案揭露服務，臺灣投資人可了解國內各機構投資人的投票結果，從而評估公司治理表現。元富證券率先導入此平台，意味著公司的治理標準已與國際頂尖資產管理機構看齊，持續引領市場向更透明與專業水準邁進。