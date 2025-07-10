永豐強化資產守護網 上半年分行阻詐逾2億元

臨櫃攔阻、AI（人工智慧）雙管齊下，永豐銀行力守民眾寶貴資產！永豐銀行表示，今（2025）年上半年分行臨櫃成功攔阻逾300起疑似詐騙案，累積阻詐總金額逾新臺幣2億元；除持續強化臨櫃關懷外，旗下亦積極導入先進技術，例如運用大數據分析，針對解除分期付款詐騙手法開發新模型，當客戶行為符合特定條件即觸發帳戶保護機制，以簡訊提醒客戶勿聽信他人指示轉帳，上半年成功攔阻逾百起疑似詐騙案；今年5月更首創於城中分行ATM自動化服務區導入「AI人臉辨識」系統，杜絕不肖人士刻意遮蔽五官入內取款，現正積極擴大全台布建範圍。

永豐銀行指出，未來將持續優化AI防詐技術，同時透過擴大異業合作範疇，例如電信業、科技業等，提升多面向聯合防詐，透過整合非金融數據，強化AI模型資料完整度，追求模型效度再提升。

永豐銀行表示，旗下打詐小組針對「戰略、監控、宣導」三大面向導入AI技術。戰略面，戮力發展全新AI模型，進一步分析新戶成為人頭戶的機率或客戶潛在遭詐風險等，提前規劃預防措施；監控面，運用AI識詐模型分析既有客戶資金往來情況，當帳戶出現可能成為警示帳戶的疑似異常行為時，即提前採取管控措施；宣導面，創建AI虛擬主播分享新知，提升民眾防詐意識。透過前述創新應用，永豐銀行警示帳戶預先控管率已逾50%。

為推廣防詐知識、落實金融友善及降低數位落差，永豐銀行表示，7月18日前，隨機邀請於分行臨櫃辦理業務的中高齡客戶參與友善金融互動式推廣活動，透過行員宣導金融知識宣導影片，協助增進客戶識詐能力、認識無卡提款功能等，所有任務完成後可獲得「平衡點礦物貼布」乙份。

同時，鑑於青少年網路遭詐案件頻傳，永豐銀行表示，本月15日前，推出「青春不迷網」徵文活動，鼓勵家長與孩子制定手機使用管理計畫並分享心得，完成指定投稿就有機會獲得1,000元百貨公司提貨券或10,000元國外旅遊抵用金，期降低青少年網路成癮並增進親子互動。