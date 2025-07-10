快訊

群創證實了！因應市場變化「關閉南科五廠」 產能將整併至其他工廠

日本「米騷動」漲價趨緩？自民黨政治難關還在後頭

國家級警報！3縣市超大豪雨狂炸「下到發紫」 降雨熱區曝光

暑假出遊不怕颱風攪局 國泰產首推海外旅行綜合險專案

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
交通部觀光署統計，2024年7月至8月出境人次突破312萬，較前一年同期成長近3成，日本、韓國、泰國等短程亞洲航線仍最受國人歡迎。示意圖／AI生成
交通部觀光署統計，2024年7月至8月出境人次突破312萬，較前一年同期成長近3成，日本、韓國、泰國等短程亞洲航線仍最受國人歡迎。示意圖／AI生成

暑假是台灣出國旅遊的高峰期，也是親子共同出遊的黃金時段。根據交通部觀光署統計，2024年7月至8月出境人次突破312萬，較前一年同期成長近3成，日本、韓國、泰國等短程亞洲航線仍最受國人歡迎。據國泰產險統計，2024年民眾申請「海外旅遊不便保險理賠資料顯示，最常理賠案件為「班機延誤費用」占72.64%，其次是「旅程更改費用」占16.81%，尤其颱風攪局將是旅途中不可忽視的變數。

國泰產險建議民眾暑假出國旅遊，首選海外旅行綜合險專案「旅遊綜合保險－豪華型」，不僅涵蓋意外傷害與醫療保障，也添加如班機延誤、行李延誤、行李遺失、旅程取消及旅程更改等不便險保障。

暑假7、8月正值颱風好發季節，班機受影響機率較高。以2024年7月颱風凱米為例，當天便有200班國際航班取消、延誤，甚至有飛機因無法降落而改降至香港、韓國等地機場，導致數千名旅客受困機場。可見天候因素對旅程的干擾，難以預測，除了妥善規劃行程，行前投保保障充足且價格合理的海外旅遊綜合保險，是確保安心出遊的重要一環。

國泰產險推出的「旅遊綜合保險－豪華型」，涵蓋旅途中常見風險。在基本的意外傷害與醫療保障方面，針對「突發疾病」保障額度最高200萬元，即使身在醫療費用昂貴的國家，也能有效減輕醫療費用負擔；在「旅遊不便險」部分，「豪華型」提供班機延誤每4小時理賠補償5,000元，每次最高1萬元；行李延誤與行李損失也有每次5,000元的理賠補償。若因颱風導致旅程更改提早回國或滯留當地，針對額外產生的住宿費用及交通費用，最高理賠補償金額達5萬元。而且食品中毒、旅行文件損失、居家竊盜損失、現金竊盜或信用卡盜用等，也都涵蓋在計畫範圍內。這些保障不只是經濟上的協助，更能在遇到突發狀況時，幫助民眾冷靜應對，安心處理。

此外，海外旅行急難救助保險是此計畫的一大亮點。「豪華型」提供最高300萬元的海外旅行急難救助保障，包含未成年子女送返、親友前往探視、緊急醫療轉送、遺體運送、搜索協助等需求，皆可透過國泰產險的海外服務中心即時取得幫助，對於語言不通或距離遙遠的海外地區格外重要。該計畫方案也適用於15歲以下兒童。

颱風 理賠 旅遊不便險 國泰 出國旅遊 保險

延伸閱讀

颱風吹毀祖厝屋瓦 嘉義8旬翁獨自修繕跌倒不治

與五月天到回憶之地！斥資2000萬帶動樂迷環城遊 颱風後喵星人回來啦

丹娜絲重創中南部 卓揆指示成立救助專案從優從寬認定

丹娜絲重創中南部 卓揆指示成立救助專案從優從寬認定

相關新聞

新台幣午盤貶7.5分 暫收29.225元

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收29.225元，貶7.5分，成交金額9.79億美元

炒匯資金退場 台幣匯價早盤最低貶破29.2

台幣匯價今日上午以29.18元、貶值3分開盤，其中盤中一度最低貶破29.2關卡，來到29.233元，匯銀人士解讀應該是中...

旅遊需求強勁復甦 涵蓋「法傳」海外旅遊平安險更安心

今年上半年我國出國人次顯著增加，全年有望追平甚至超越2019年疫情前的歷史高峰。儘管先前受到「末日地震」傳言影響，日本旅...

台壽保估超提的責任準備金約百億元 6月底外匯準備金為34億元

對於金管會允許壽險業釋出多提責任準備金的四成，抵盈餘（入損益）或納入外匯價格變動準備金，台壽保表示，預計於7月正式向主管...

新台幣開盤貶3分 為29.18元

台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以29.18元開盤，貶3分

證交所 招手東南亞新創

為持續推動「東南亞創新資本平台」計畫，臺灣證券交易所昨（9）日再度攜手安侯建業聯合會計師事務所（KPMG）舉辦「Taiw...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。