臺銀辦理公保業務投資績效佳 公保費率得以下調

銓敘部為表達對臺灣銀行協助政府辦理公教人員保險業務高度的肯定與感謝，銓敘部長施能傑於4日率隊赴臺銀致贈獎牌。他致詞時表示，公保範圍涵蓋全國包含私立學校等公教人員，總保險人數約58萬餘人，臺銀團隊長期穩健操作績效對於公教人員保險的永續經營，影響深遠。特別在近兩年波動劇烈的金融市場中，臺銀仍能交出亮眼成績單，足見臺銀投資團隊的專業與穩健。

施能傑指出，由於投資績效佳，使得公保費率得以下調，實質減輕公教人員的負擔。他強調，臺銀承接此一業務純屬政府政策性任務，對營收貢獻有限，卻始終不遺餘力，銓敘部感念在心。

臺灣銀行董事長凌忠嫄表示，公保制度設計與監督權屬主管機關銓敘部，臺銀負責執行政策任務。公保業務自民國47年由中央信託局開始承辦，與臺銀合併後接續辦理迄今，始終秉持專業、穩健、服務全體公教人員的精神，能有如此績效，實賴主管機關長期指導與信任。未來臺銀仍將秉持專業立場，善盡企業社會責任，不辜負主管機關的期望與委託，全力以赴，持續為國家、為公教人員保險制度貢獻心力。