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炒匯資金退場 台幣匯價早盤最低貶破29.2

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
炒匯資金退場，台幣匯價早盤最低貶破29.2。（路透）
炒匯資金退場，台幣匯價早盤最低貶破29.2。（路透）

台幣匯價今日上午以29.18元、貶值3分開盤，其中盤中一度最低貶破29.2關卡，來到29.233元，匯銀人士解讀應該是中央銀行上周宣布的外資T+1制度奏效，使得炒匯資金退場，並且也讓出口商有更多機會可以拋匯

目前高科技大廠都有每天拋匯額度不能超過1千萬美元的上限，匯銀人士指出，由於台幣匯率到昨天已經連四貶，今天如果依照盤勢來看的話，應該也會連五貶，因此出口商也在觀望出手的時機點，上午也趁盤中貶破29.2之際，大舉拋匯。而回補美元的外資也趁匯價在29.2，包括29.18元等價位出手回補，而台幣在10時半之後再度貶破29.2元，可見得外資匯出的力道很大。

據路透社報導，央行昨天已經找保管銀行開會，並且要求在資金匯入之後，沒有依照申報目的投資股票的外資必須要提自我管理計畫，其中部分的外資以前習慣用T+0的方式匯入資金，也就是當天買股票當天就匯入，但是現在則會改成用T+1的方式來進行。

台幣匯率 外資 拋匯

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