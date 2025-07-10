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旅遊需求強勁復甦 涵蓋「法傳」海外旅遊平安險更安心

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
隨著旅遊熱潮再起，建議民眾在出國時應重視健康與風險管理。示意圖／ingimage
隨著旅遊熱潮再起，建議民眾在出國時應重視健康與風險管理。示意圖／ingimage

今年上半年我國出國人次顯著增加，全年有望追平甚至超越2019年疫情前的歷史高峰。儘管先前受到「末日地震」傳言影響，日本旅遊一度低迷，但在7月5日預言未驗證後，赴日旅遊詢問度迅速回升，再現報復性出遊現象。

隨著旅遊熱潮再起，保險業者提醒，民眾在出國時仍應重視健康與風險管理。即便當前疫情趨緩，基本防疫用品如口罩、酒精、退燒藥與體溫計仍應隨身備妥。同時，涵蓋「法定傳染病」保障的海外旅遊平安險，亦成為旅客的重要防線之一。

根據旺旺友聯統計，自疫情後持續提供含法定傳染病的旅遊醫療保障，累積不少實務經驗。該類保險商品除涵蓋住院、門診與急診外，也結合傷害醫療雙重保障；旅程不便部分則提供班機延誤、行程取消或更改等理賠項目。其中班機延誤保障最高每次事故可達1萬元，整體保期內上限為2萬元。

目前有7家產險的旅平險提供「法傳」保障，包括：台產（2832）、旺旺友聯（2816）、安達、華南產、新光產（2850）、南山產、及富邦產等。

保險 傳染病 疫情

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