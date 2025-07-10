炒匯外資不玩了！新台幣盤中貶逾8分、破29.2元

炒匯外資匯出，新台幣匯價連五貶！新台幣10日早上以29.18元開盤，貶值3分。匯銀表示，部分炒匯外資先前作空美元的部位回補，並且將資金匯出，使新台幣匯價回貶。

早盤開盤後1小時內，最低匯價貶破29.2元，來到29.233元，較前一日再貶值8.3分。

出口商方面，今早依然是持續拋匯，由於央行現在對大型出口商有每一天10支的上限天花板，所以出口商必須分散操作。

央行今早開盤持續提供流動性外，但未有特別調控動作。近幾日外匯市場主要都是實質需求，包括進出口商和外資等。

外資在台股的操作方面，昨日外資買超75.1992億元，外資連2買、7月買超已達871億元新台幣。

據路透報導指出，央行9日邀集多家外資保管行開會，要求外資在匯入後，若沒有如申報的目的投入股市，就必須提出自我管理的方式，消息人士也透露，「本來外資是T+1、T+2都有，但有些外資喜歡T+0，現在開始少數外資必須先買股票，隔天才能敲匯率。」