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台壽保估超提的責任準備金約百億元 6月底外匯準備金為34億元
對於金管會允許壽險業釋出多提責任準備金的四成，抵盈餘（入損益）或納入外匯價格變動準備金，台壽保表示，預計於7月正式向主管機關申請。
台壽保表示，截至2025年5月底，公司責任準備金總額達約1兆8,000多億元，其中有100多億元屬於超提部分。依主管機關現行規定，這部分最多可撥40%用於外匯價格變動準備金的沖抵，或直接列入當期損益。目前台壽保尚未提出正式申請，預計將於7月遞交相關文件。
截至6月底，台壽保的外匯價格變動準備金為34億元新台幣。
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