鼓勵交易人採用邏輯性交易 康和期貨選擇「期寶策略王」作為發展平台

康和期貨持續鼓勵交易人採用邏輯性交易，並大力推展期貨交易策略。康和期貨率先選擇功能強大的「期寶策略王」作為發展平台，也是目前台灣唯一提供期寶策略王平台的期貨商。

康和期貨採用「期寶策略王」交易工具，主打讓一般投資人也能輕鬆建立策略、回測績效，甚至選出每日最值得操作的期貨商品。對許多還在摸索期貨、股票期貨甚至海外期貨的交易人來說，絕對是一項友善又實用的選擇。

「期寶策略王」內建一個名為「策略大師」的模組，只要透過選單點選進出場條件，不用寫程式、不用背公式，三秒就能建立屬於自己的策略，並立即看到歷史績效。這對初學者而言，不只是降低學習門檻，也是一種練習邏輯與驗證判斷的實踐。

在期寶策略王中，使用者可以針對同一個策略測試多種商品（如台指期貨、個股期貨、S&P500期貨、道瓊期貨、黃金期貨），也可以針對同一個商品測試多個策略。系統會合併產出總體績效報表，包含淨利、勝率、最大回檔，幫助使用者更有效率地組出風險報酬比更加理想的組合策略。

期寶策略王也針對這個痛點提供「選股大師（期貨版）」功能，使用者可以自訂條件，例如「近五日成交量放大、內外盤差擴大、法人買超」等，讓系統自動篩出每日具備交易優勢的期貨標的。這讓挑標的不再只是主觀猜測，而是轉為有依據的判斷。

期寶策略王是由台灣上市的精誠資訊研發，並由多年上手經驗的利興資訊擔任開發顧問暨銷售代理，利興資訊亦取得東盟國家核准許可，使該平台得以推廣至海外。該平台可支援多元商品交易（國內外證券、海內外期貨、槓桿交易外匯商品、貴金屬商品、全球ETF商品等），具備最完整的交易相關資料。且平台除能撰寫策略與程式交易之外，並提供策略選股、斜角畫線下單等超強功能。