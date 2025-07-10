國泰創投 投資法半導體新創SiPearl

法國人工智慧（AI）晶片新創公司SiPearl已完成1.3億歐元（1.52億美元）的A輪融資，由台灣富豪蔡宏圖掌舵的國泰金控（2882）旗下國泰創投，也參與其中。

SiPearl 8日發布聲明表示，這起募資是國泰創投在法國投資首例，也是歐洲無廠半導體產業迄今規模最大的A輪融資。其他參與這輪募資的投資者，包含軟銀旗下安謀（Arm）、歐洲創新委員會基金（European Innovation Council Fund）、法國國營基金French Tech Souveraineté，以及法國IT業者源訊（Atos）。

SiPearl表示，將以此次募得資金生產旗下AI晶片Rhea1。SiPearl稱，Rhea1是建立在Arm架構上的中央處理器（CPU），用於超級電腦和AI推理，是「歐洲迄今設計最複雜的一款處理器」。

SiPearl指出，Rhea1晶片已於數周前完成設計定案（tape-out），交由台積電代工，預計明年初可提供樣品測試。這款晶片將部署在德國政府資助的Jupiter超級電腦，用於工程、材料科學及暗物質研究等領域。

SiPearl創辦人暨執行長諾頓（Philippe Notton）表示，「該晶片設計定案，顯示歐洲已有能力挑戰該領域非歐系的領先者」。

諾頓曾在意法半導體和2013年併入聯發科的晨星半導體擔任工程師。他說，SiPearl選擇和台灣建立合作關係，是因為「歐洲在全球半導體生態系中，需要強大且自主的夥伴」，而台灣正是「該產業在全球的領先者」。