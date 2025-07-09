國泰高峰論壇 為永續金融開新局

國泰金控第九年舉辦「國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇」昨登場，以「永續前瞻新局」為題，聚焦「變局下的永續金融現況」與「企業自然正向、社會共融新解方」，實體與線上報名人數突破五千人再創新高，參與機構超過兩千五百家，其中逾七百家上市櫃公司約占八成台股市值，且六大高碳排產業企業家數超過五成，其中參與的董監事較去年大增近九成。展現企業對於氣候議題的高度重視與積極行動。

國泰金總經理李長庚開場致詞表示，今年剛好也是「巴黎協議」十周年，更是二○三○年各國、各企業政策設定中期目標的關鍵倒數五年。隨美國政治局勢改變，許多美國機構退出氣候協議，但亞洲社會投資人網絡（ＡＶＰＮ）預估未來所有氣候投資有四成機會在亞洲，是亞洲掌握低碳轉型與能源轉型話語權的最佳時機。同時，今年關注議題也擴大到水資源、生物多樣性等自然相關領域，出現如生物多樣性債券、生物多樣性保險等創新解方。

國泰金近幾年也積極投入自然與生物多樣性議題，與民間機構合作生物多樣性方法學的研究；並透過議合企業採取更積極的永續行動，到二○二四年底，國泰金控暨子公司低碳投融資金額達到三七五七億元，年成長百分之十三點七。

金管會主委彭金隆致詞時說，金管會將透過建置產業碳排數據庫、發布永續經濟活動認定參考指引及引導金融業支持新興綠色產業發展等政策面向，強化氣候議合。