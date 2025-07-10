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南山壽 培力新住民業務員

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
南山人壽持續投注資源培力新住民業務夥伴，舉辦「南山HEART交流分享會」，邀請多位新住民及新二代業務夥伴與會。南山人壽／提供
南山人壽持續投注資源培力新住民業務夥伴，舉辦「南山HEART交流分享會」，邀請多位新住民及新二代業務夥伴與會。南山人壽／提供

秉持公平待客、包容多元的精神，南山人壽持續投注資源培力新住民業務夥伴，日前舉辦「南山HEART交流分享會」，邀請多位來自大陸、泰國、緬甸的新住民及新二代業務夥伴與會，透過「健康守護」、「金融防詐」、「趣學法律」及「商品介紹／陪跑輔導」四大主題分享，增進新住民及新二代業務夥伴在健康領域及金融的專業知識，協助其掌握更多資源與專業知識，能夠為來自不同背景的客戶提供需要的保障規劃。

據內政部統計，原籍東南亞或大陸港澳地區、因婚嫁或移民來到台灣的人數，已突破61萬人。南山人壽在2024年成立「新住民共融小組」，隸屬於公平待客推展委員會，該小組透過舉辦新住民及新二代業務夥伴的分享活動，聽取業務夥伴的需求並實際作出回應。

針對新住民及新二代業務夥伴痛點與需求，南山人壽日前舉辦「南山HEART交流分享會」，與多位新住民及新二代業務夥伴進行面對面互動及開放式交流，提升新住民及新二代業務夥伴對健康及金融專業知識，並鼓勵應用於客戶服務及保障規劃上。分享會上亦安排專人說明南山人壽「BAM活力洋溢APP」的功能，介紹多項提供給南山保戶的健康服務。

今年南山人壽也針對「假中獎通知」詐騙手法，自製短影音，並分別製作成中文、越南語、以及中越雙語字幕等三種版本，協助新住民建立防詐意識。

根據移民署統計，新住民在職投保勞工保險者約六成，自行投保商業保險者僅有四成，顯示新住民族群在建立保險預防、轉嫁風險等觀念上，仍有持續努力的空間。然而新住民並非欠缺保險觀念，更多時候是對台灣保險商品不了解、或少有管道可接觸到。

南山人壽希望能夠培力第一線的新住民及新二代業務夥伴，讓他們擔任為台灣新住民傳遞正確保險觀念關鍵角色；透過雙向的交流，掌握來自不同國家業務夥伴的需求。

保險 南山人壽 新住民

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