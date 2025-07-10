彰銀120周年 辦感恩餐會

彰化銀行（2801）2024年度獲利表現亮眼，稅後純益149.45億元，較前一年成長15.12%，每股稅後純益1.33元，今年營運績效持續穩健成長，獲利再創新高，6月合併稅後純益較去年6月增加7.37億元，成長率提升至61.33%，上半年累計合併稅後純益91.29億元，年成長22.64%。

彰銀深耕ESG永續發展有成，2024年雙料入選道瓊領先指數「世界指數」及「新興市場指數」成分股；獲頒CDP氣候變遷最高榮譽獎，躋身全球前2% A級企業之列，為國內少數入選A-List的金融機構；連續兩年獲列永續金融評鑑銀行業前段班；更於公司治理評鑑連續四年名列上市公司前5%，最近一年獲金融保險類前4名，永續作為備受國內外肯定。

彰銀落實員工照護，以實際行動肯定員工的努力，今年平均加薪幅度達5.5%，將獲利實質成果透過加薪、獎金及員工酬勞與員工共享，保持企業薪資及人才市場競爭力。並於近期完成新版團體協約簽署，持續提升員工福利及保障，增進員工幸福感，共同營造多元幸福友善職場環境，這項協約充分展現彰銀與員工共創和諧勞資關係的決心，落實「彰銀一家、勞資雙贏」理念。

今年適逢彰化銀行成立120周年，昨（9）日在北中南三地同步舉辦退休行員餐敘近千人參加，向退休員工致上誠摯關懷，感謝他們不僅為銀行奠定穩固基礎，也為後輩樹立良好典範。

當日餐會中特別對90歲以上共28位高齡人瑞頒發祝壽禮金，其中最年長者已達100歲高齡。鑒於近來退休族群的詐騙案件層出不窮，彰銀在餐會中特別呼籲長者提高警覺，如有任何疑問應隨時向銀行或相關單位尋求協助，避免落入詐騙陷阱。

另積極推廣「安養信託」服務，提供專業的資產保全與分配規劃，不僅保障財產安全，更能有效避免因不當投資或詐騙而損失。該服務結合退休規劃、醫療長照、財富傳承及教育生活等一條龍服務，具防詐、防老、防窮三重功能，為銀髮族群提供完整財產保障方案。