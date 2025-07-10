轉戰集團內其他職務 國泰世華總座李偉正異動

國泰世華銀行高層人事異動。國泰金控（2882）昨（9）日代子公司國泰世華銀行公告總經理李偉正將於17日起辭任，未來將續任國泰世華常務董事，並轉戰集團內其他的職務。國泰世華銀也將於17日召開董事會，決議新總經理人選。

國泰金控指出，李偉正服務集團多年，帶領團隊屢創佳績。去年國泰世華銀行稅後純益再度攀登歷史新高，也獲得國際銀行業年度最高榮譽《The Banker》「台灣年度最佳銀行」的殊榮。國泰金控表示，在完成這重要里程碑之際，李偉正感謝全體同仁努力，並配合集團策略，將自17日起辭任國泰世華銀行總經理，未來將續任國泰世華常務董事，並擔任集團內其他的職務，繼續為集團效力。

國泰世華銀行依法規程序，將於17日召開董事會決議新總經理人選。