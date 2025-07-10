壽險釋準備金 限一次入帳 五保險業都將申請

經濟日報／ 本報記者／綜合報導
金管會6月底發布函令，允許壽險業可釋出過往特定保單多提存責任準備金的40%。聯合報系資料照
金管會6月底發布函令，允許壽險業可釋出過往特定保單多提存責任準備金的40%。聯合報系資料照

金管會6月底發布函令，允許壽險業可釋出過往特定保單多提存責任準備金的40%，金管會已在7日拍定壽險公會執行QA細節，三大重點，一、準備金釋出限一次性入帳，禁月月自由選，二、需在財報揭露影響數，三、一律得提全年三成獲利入外匯準備金。

目前六大壽險已有五家表達將提出申請，凱基人壽則尚在評估中。

六大壽險包括國泰、富邦、新光、南山、台灣人壽等，都已表示會提出申請，凱基人壽則表示，將視外匯市場變動情況，進行評估。國泰金（2882）總經理李長庚說，外匯的變動比較重要，因此讓外價準備金變得越厚實，對整體操作上長期來看是有利的，至於金額要等金管會核准後再行公告。據了解，國壽此次釋出的責任準備金將全數轉入外匯價格變動準備金，充實水位。

富邦人壽及新光人壽皆表示，會申請釋出責任準備金，至於金額多少，尚在評估中，待主管機關備查完成確定金額後再對外溝通。南山人壽表示，正審慎評估及試算，視未來情況適時提出相應對策及遵循主管機關法令規定辦理。台壽則表示，預計將於7月遞交相關文件。截至6月底，台壽保的外匯價格變動準備金為34億元。

凱基人壽則表示，6月並未向金管會提出「準備金計提基礎調整」的申請，後續將持續觀察外匯市場變動情況，進行評估。

依照金管會的QA重點，這項政策利多「僅限一次」，不能分月入帳。此舉等於封殺了當初業者自認可「月月自由選、月月做帳」的路，也降低外界質疑政策月月美化財報的聲浪。

其次，為避免投資人誤解，若是選6月入帳者，需在半年報揭露影響數，7月後入帳者，需在第3季季報揭露，讓外界知悉該業者有多少責準金老本，是入外匯準備金？又有多少是入當期盈餘。

第三，不論業者釋出準備金是選放外匯準備金或是當期盈餘，一律得提存全年三成獲利，轉列外匯準備金。

據了解，已有數家壽險業向金管會備查後，釋出準備金。如國壽、富邦壽、新壽都採多數轉列外匯準備金為主，以因應下半年新台幣匯損衝擊，也有部分壽險業全選入當期盈餘。（記者廖珮君、戴玉翔、夏淑賢、任珮云）

壽險業 外匯市場 金管會

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