摩根 首發台版ETF指南

摩根資產管理昨（9）日首發台灣版《ETF環球市場縱覽》，結合美國、亞太與台灣專家觀點，內容涵蓋全球ETF趨勢、主動式ETF發展與交易實例，是一份專為台灣投資人量身訂做的ETF教育文件。

全球ETF格局正快速變化，主動式ETF也迅速興起，摩根資產管理今年初發布亞洲版的《ETF環球市場縱覽》，昨日也發布台灣版，方便投資人獲取主動式ETF的資訊，也完成數位化準備，相關內容已在摩根投信官網，未來將季度更新。

根據投信投顧公會統計，截至今年5月底，台灣ETF受益人數達1,535萬人，其中台股ETF就占1,153萬人。摩根資產管理指出，雖然台灣ETF投資滲透率已高，但主動式ETF仍處於起步階段。相較之下，亞太地區主動式ETF過去10年年複合成長率達53%。

摩根投信通路業務部門主管張敬杰表示，從管理規模來看，摩根資產管理為全球第二大主動式ETF發行商，且過去一年多來為全球主動式ETF資金淨流入最多的業者。也因此，摩根具備充分實力，能為台灣投資人提供主動式ETF相關知識，並推動投資人教育。

張敬杰分析，台灣市場主動式ETF發展仍處於早期階段，若能借鏡美國市場方式與產品設計，未來在投資行為、法規彈性與資產配置策略，皆具高度成長潛力。