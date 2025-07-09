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獨／封殺月月做帳！金管會定調：壽險準備金限一次入帳 財報需揭露

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獨／封殺月月做帳！金管會定調：壽險準備金限一次入帳 財報需揭露

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
金管會6月底發布函令，允許壽險業可釋出過往特定保單多提存責任準備金的40%，金管會已在7日拍定壽險公會執行QA細節。聯合報系資料照
金管會6月底發布函令，允許壽險業可釋出過往特定保單多提存責任準備金的40%，金管會已在7日拍定壽險公會執行QA細節。聯合報系資料照

金管會6月底發布函令，允許壽險業可釋出過往特定保單多提存責任準備金的40%，金管會已在7日拍定壽險公會執行QA細節。三大重點：一、準備金釋出限一次性入帳，禁月月自由選；二、需在財報揭露影響數；三、一律得提全年三成獲利入外匯準備金

換言之，這項政策利多「僅限一次」。例如A壽險業一次要釋出100億元準備金，這包錢就只能一次選擇增加外匯準備金或當期盈餘，例如6月一次認列入帳這100億元就結束了，不能分月入帳。

此舉等於封殺了當初業者自認可「月月自由選、月月做帳」的路，也降低業界對政策月月美化財報的質疑聲浪。

其次，為避免投資人誤解，若是選6月入帳者，需在半年報揭露影響數，7月後入帳者，需在第3季季報揭露，讓外界知悉該業者有多少責準金老本，是入外匯準備金？又有多少是入當期盈餘。

第三，不論業者釋出準備金是選放外匯準備金或是當期盈餘，一律得提存全年三成獲利，轉列外匯準備金。

據了解，已有數家壽險業向金管會備查後，釋出準備金。如國壽、富壽、新壽都採多數轉列外匯準備金為主，以因應下半年新台幣匯損衝擊，也有部分壽險業全選入當期盈餘。

金管會是在6月底發函，鬆綁責準金提存政策，允許責任準備金釋出40%可自由選擇增加外匯準備金或入當期盈餘，但實際如何認列、又是否需要揭露影響數，業界各自解讀不一，壽險公會討論執行QA細節並由金管會拍板定調。

一家壽險業者指出，6月台股大漲，7至8月有股息收入，獲利可暫時穩住，即便6月台幣僅升值0.1%，匯損壓力降低，但各業者外匯準備金水庫乾枯，多數大咖壽險業才將釋出準備金轉列外匯準備金。

但該政策僅視為「短期、一次性利多」，後續仍需觀察下半年資本市場波動、及得提三成獲利入外匯準備金，續影響壽險金控全年配息水準。

壽險業 外匯 財報 金管會

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