國泰永續金融氣候變遷論壇第九年登場 倡自然正向新趨勢

國泰金控連續第九年舉辦「國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇」今日舉辦，以「永續前瞻新局」為題，聚焦「變局下的永續金融現況」與「企業自然正向、社會共融新解方」，匯聚國際氣候專家與標竿企業重磅級講者，分享永續前瞻觀點及產業實務，第九屆論壇實體與線上報名人數再創新高突破5千人，參與機構家數超過2500家，其中逾700家上市櫃公司約佔8成台股市值，且六大高碳排產業企業家數超過5成，其中參與的董監事較去年大增近9成。展現企業對於氣候議題的高度重視與積極行動。

國泰金控總經理李長庚開場致詞表示，今年剛好也是《巴黎協議》十週年，更是2030年各國、各企業政策設定中期目標的關鍵倒數五年。隨美國政治局勢改變，許多美國機構退出氣候協議，但AVPN亞洲社會投資人網絡（Asian Venture Philanthropy Network, AVPN）預估未來所有氣候投資中有4成機會在亞洲，是亞洲掌握低碳轉型跟能源轉型話語權的最佳時機。同時，今年關注議題也擴大到水資源、生物多樣性等自然相關領域，出現如生物多樣性債券、生物多樣性保險等創新解方。

國泰近幾年也積極投入自然與生物多樣性議題，與民間機構合作生物多樣性方法學的研究；也透過議合企業採取更積極的永續行動，到2024年底，國泰金控暨子公司低碳投融資金額達到新台幣3757億元，年度成長13.7%。台灣除了科技製造外，在精密機械、海運、自動化設備、工具機、自行車等領域都相當有實力，有機會掌握低碳商機的話語權，成為全球低碳轉型重要推手。

金管會主委彭金隆也在上任滿周年參與此次盛會。他強調，「金融力量不只是推動產業轉型的重要動能，更是國家邁向永續未來的關鍵戰略資源。」金管會將透過建置產業碳排數據庫、發布永續經濟活動認定參考指引及引導金融業支持新興綠色產業發展等政策面向，促進金融業與企業對話，強化氣候議合。

論壇上半場以「變局下的永續金融現況」為主軸，邀請金管會主委彭金隆、證交所總經理李愛玲蒞臨論壇，分享台灣永續金融最新趨勢與政策方向。為深化亞洲、台灣在全球永續金融的定位與轉型對策，邀請亞洲投資人氣候變遷聯盟（Asia Investor Group on Climate Change，AIGCC）CEO Rebecca Mikula-Wright分享，自然環境的變化將影響全台市值73%的企業營運。

據新加坡政府投資公司（Government of Singapore Investment Corp，GIC）研究，全球氣候調適的投資潛力規模到2050年將提升至9兆美元，台灣政府應把握綠電供應、低碳科技發展及公正轉型等國家轉型發展機會。

首度來台公開演講的前日本政府退休金投資基金首席投資長水野弘道（Hiro Mizuno），過去曾參與國泰金控於聯合國第29屆氣候峰會(COP29)藍區舉辦的「亞洲氣候金融會議」，今年更首度蒞臨參與台灣氣候盛會，分享全球系統性風險升溫下的永續韌性佈建，於會中指出，雖然當前全球永續金融發展氛圍受到政治與國際情勢的影響，但是「ESG不是意識形態，而是理解風險的框架，我們需要金融機構作為能源轉型加速器，使偉大的想法成真並解決氣候挑戰。」尤其，現在歐美政治情勢連帶影響氣候行動，亞洲跟台灣反而可以發揮更多的領導地位。

環境部政務次長施文真分享掌握台灣淨零轉型新局；金管會金融市場發展及創新處處長胡則華則分享打造亞洲永續金融聚落的政策藍圖。上半場壓軸對談由國泰金控總經理李長庚與海內外專家深度交流對談，以「引領變局高峰對談，擘劃永續新秩序」為題，為變局下的永續金融共思新秩序。

論壇下半場以「企業自然正向、社會共融新解方」為主軸，用前瞻視角重新界定與「環境、生物、人群」的關係，發掘與自然、社會共融的能源轉型新解方。由國泰人壽總經理劉上旗擔任主辦單位開場，世界氣候基金會（World Climate Foundation, WCF）CEO Jens Nielsen探討從氣候行動延伸至自然資本的永續新機會；國泰金控投資長程淑芬分享善待人與環境，探索韌性共融轉型；AVPN亞洲社會投資人網絡（Asian Venture Philanthropy Network, AVPN）副總監楊松頴則聚焦亞洲視角，剖析永續金融如何支持公正能源轉型；臺大實驗林處長蔡明哲教授分享全球生物多樣性額度趨勢與挑戰。

隨後，BSI英國標準協會（British Standards Institution）東北亞區總經理蒲樹盛發表專題演說，剖析台灣企業在自然行動上的新課題。壓軸的綜合座談「邁向永續未來，台灣多元企業的自然行動挑戰」，除上述專家，更有國泰電業總經理林治邦、AVPN亞洲社會投資人網絡執行總監 Aravindan Srinivasan、台灣萊雅永續長陳家祥、沃旭能源臺灣副董事長林靖苹等多元產業代表，深入對談企業如何面對自然風險與機會，邁向永續未來。

面對全球氣候挑戰，國泰金控秉持「永續金融說到做到」理念，承諾2050年全球營運據點達100%再生能源使用，發揮氣候金融領航者職能，截至2024年底，國泰金控能源轉型投融資金額達新台幣733億元，較三年前（2021年）成長80%，展現帶領跨產業推動與自然、社會共融的能源轉型成果。