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全盈+PAY與臺企銀首創「SIM卡交換詐欺聯防」跨域聯手打詐

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
全盈+PAY聯手臺灣企銀、中華電信、精誠資訊，共同推出全台首創的「SIM卡交換詐欺聯防機制」。全盈+PAY／提供
全盈+PAY聯手臺灣企銀、中華電信、精誠資訊，共同推出全台首創的「SIM卡交換詐欺聯防機制」。全盈+PAY／提供

全盈+PAY宣布為首家電子支付業者聯手臺企銀（2834）、中華電（2412）、精誠（6214），共同推出全台首創的「SIM卡交換詐欺聯防機制」，採取主動防禦，於第一線建立防護網，透過多段身份驗證即時辨識異常，有效遏阻詐騙行為發生。全盈+PAY總經理劉美玲表示，打詐是當今社會要正視的重要課題，特別在電子支付領域，需要運用科技提升偵測識別能力、審視用戶身份，目的在於KYC（Know Your Customer），因此，為防阻金融詐騙和資安問題，身份確認為首要之務，透過身份審查機制，打造安心數位支付金融服務環境。

數位金融服務發展快速成長，詐騙手法也不斷翻新，詐騙案件更是層出不窮，用戶的資產安全暴露在高風險中SIM卡交換詐欺更是日益猖獗的數位犯罪手法之一，詐騙集團透過非法手段取得被害人身份資訊後，冒名向電信業者申請補發SIM卡。一旦新卡啟用，被害人手機號碼即遭掌控，導致銀行OTP驗證碼等通訊被攔截，詐騙者可趁機進行未經授權的數位金融交易，且SIM卡交換詐欺的滲透路徑不易辨識、交易風險時間差極短，若無任何預警措施，將嚴重威脅民眾財產安全，成為社會隱憂。

全盈+PAY跨域攜手銀行、電信、與科技三大領域夥伴，合作推出的「SIM卡交換詐欺聯防機制」，正是為因應此新型威脅而設計，為民眾資產安全築起一道打詐防線。為積極打擊SIM卡交換詐欺威脅，「SIM卡交換詐欺聯防機制」採取「事前主動保護用戶」模式，跳脫被動「事後追查」模式，其關鍵核心在於跨域身分驗證技術，當系統偵測到用戶觸及SIM卡高風險行為時，將立即啟動多段驗證流程，於交易前即時辨識異常情境；此聯防機制未來將進一步擴展多元應用場景，包括金融轉帳、電子支付及會員登入等服務，全方位發揮識詐、阻詐效能。

根據2024年美國聯邦調查局（FBI）公布報告顯示，僅2023年美國的SIM卡交換詐欺投訴案件統計，損失金額就超過4,800萬美元（約新台幣14億元），顯見SIM卡交換手法為數位詐欺犯罪趨勢。全盈+PAY表示，「SIM卡交換詐欺聯防機制」展現跨域夥伴積極落實打詐的成果，透過多方合作增強主動預防、即時阻詐的動能，避免民眾成為下一個詐騙受害者，充分體現全盈+PAY對防詐工作的積極承擔。期待更多的跨域夥伴加入，強化數位金融防詐體系，為社會建立一個更加安全、可信任的數位支付金融環境。

全聯 詐欺 詐騙集團

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