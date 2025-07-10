證交所 招手東南亞新創

為持續推動「東南亞創新資本平台」計畫，臺灣證券交易所昨（9）日再度攜手安侯建業聯合會計師事務所（KPMG）舉辦「Taiwan Capital Market and Innovation Networking Event」交流會，吸引逾60位來自大東南亞地區、具IPO潛力的創新企業與創投機構代表參與。

證交所副總經理杜惠娟致詞時表示，證交所將積極深耕東南亞創新生態圈，推動海外優質創新企業來臺上市，並扶植國內新興產業邁向全球。臺灣資本市場亮眼表現及創新板2.0的推出，將成為東南亞創新企業上市籌資的最佳選擇。

本次活動同時邀請駐新加坡代表處經濟組長吳文忠蒞臨，分享全球經濟發展動態。他指出，面對快速變化的政經環境，臺灣憑藉完整的半導體產業鏈優勢持續展現韌性，未來亦看好臺灣資本市場潛力，持續帶動經濟成長。

會中由證交所說明臺灣資本市場優勢與上市機制，亦邀請臺灣企業代表分享在臺上市策略及經驗，不僅協助與會企業及創投深入了解臺灣資本市場、多元產業優勢及布局策略，促進其未來將臺灣納入上市籌資規劃的可能性，更促成創新板企業在東南亞業務媒合。

為積極布局東南亞創新生態圈、推動臺灣資本市場上市業務，證交所4月宣布與KPMG建構「東南亞創新資本平台」後，已陸續於4月、5月赴新加坡、馬來西亞等地舉行資本市場說明會，以吸引具未來發展潛力企業赴臺上市發展。

證交所本次亦將拜訪多家指標創新企業，未來將持續透過「東南亞創新資本平台」計畫，借助KPMG在地網絡與市場經驗，深化東南亞創新生態圈交流，加速打造臺灣創新板成為亞洲那斯達克，朝打造亞洲資產管理中心目標邁進。