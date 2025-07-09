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台新證券祭手續費優惠 助力小資族錢進美股

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

美國具高度創新力與全球影響力，長期吸引市場目光。為協助投資人把握投資契機，台新證券祭出小資族美股交易優惠活動，協助投資人更輕鬆踏出全球投資第一步，輕鬆參與全球經濟成長。

美國資本市場擁有眾多科技龍頭與創新企業，並涵蓋許多穩健成長的消費品牌，隨AI、電動車、金融服務與娛樂媒體等產業蓬勃發展，蘋果、微軟、特斯拉等全球知名企業的成長機會備受矚目。

近年來，AI與電動車等新興產業推動美股指數屢創新高，以那斯達克指數為例，過去兩年指數約成長四成。這些企業不僅改變全球產業生態，也為投資人帶來豐厚回報，使美股成為台灣投資人進行國際資產配置的重要選擇。

台新證券觀察，許多投資人因語言隔閡、操作平台不熟悉、開立海外帳戶疑慮以及手續費高昂，對於進入美股市場仍抱持觀望態度。

為解決投資人痛點，台新證券著手建構美股交易平台，簡化交易流程，客戶無需匯款或開設海外帳戶，在台灣即可一站式完成海外投資。無論是投資新手或有經驗者，都能依據財務目標與風險承受度調整投資策略，靈活掌握市場機會。

為了讓更多小資族可以參與全球企業巨頭成長，台新證券祭出美股交易限時優惠活動，針對熱門美股標的，如蘋果、台積電（2330）、高通、輝達（NVIDIA）等，提供具吸引力的手續費均一價方案以及定期定額方案，利用小額資金逐步累積投資部位，兼顧分散風險與平均成本，讓資產配置更具彈性。

台新證券表示，定期定額投資方式特別適合忙碌的上班族與小資族，透過定期投入資金，有效分散進場時點，以利執行「逢低多買、逢高少買」的平均成本策略，穩健累積資產。無論是看好科技創新、全球經濟復甦，或希望建立穩健的被動收入來源，美股都是多元資產配置不可或缺的一環。

展望未來，台新證券將持續優化數位服務，打造友善的國際投資平台，協助投資人把握國際市場脈動，穩健布局全球市場，實現財富增值目標。

台新 美股

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