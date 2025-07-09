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震撼！國泰世華總經理李偉正 將轉調集團內其他職務

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
國泰世華銀行總經理李偉正。記者林俊良／攝影
國泰世華銀行總經理李偉正。記者林俊良／攝影

國泰金控（2882）9日代子公司國泰世華銀行公告總經理李偉正將於7月17日起辭任，未來將續任國泰世華常務董事，並擔任集團內其他的職務。國泰世華銀也將於7月17日召開董事會，決議新總經理人選。

國泰金控指出，國泰世華銀行總經理李偉正服務集團多年，帶領團隊屢創佳績。去年國泰世華銀行稅後盈餘再度攀登歷史新高，也獲得國際銀行業年度最高榮譽《The Banker》「台灣年度最佳銀行」的殊榮。

國泰金控表示，在完成這重要里程碑之際，李偉正總經理感謝全體同仁努力，並配合集團策略，將自7月17日起辭任國泰世華銀行總經理一職，未來將續任國泰世華常務董事，並擔任集團內其他的職務，繼續為集團效力。

國泰世華銀行依法規程序，將於7月17日召開董事會決議新總經理人選，屆時將以董事會決議為準。

國泰世華 國泰金控 總經理

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